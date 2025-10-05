دخل نادي المئة.. ساكا يتفوق على كين وهالاند!



معتز الشامي (أبوظبي)



بوكايو ساكا، الجناح الذهبي لنادي أرسنال، واصل كتابة فصول جديدة في مسيرته المبهرة، بعدما سجل هدفه رقم 55 في الدوري الإنجليزي، ليصل إلى 100 مساهمة تهديفية «أهداف + تمريرات»، خلال الفوز 2-0 على وستهام في ملعب الإمارات.

أصبح اللاعب الإنجليزي «24 عاماً و29 يوماً ثاني أصغر لاعب في تاريخ أرسنال، يصل إلى هذا الرقم بعد النجم الإسباني سيسك فابريجاس عام 2010، الذي بلغ المئة مساهمة، وهو في عمر 23 عاماً و237 يوماً.

خاض ساكا أول مباراة له مع الفريق الأول في نوفمبر 2018 في الدوري الأوروبي أمام فورسكلا بولتافا، قبل أن يظهر للمرة الأولى في الدوري الإنجليزي يوم 1 يناير 2019 أمام فولهام في فوز «المدفعجية» 4-1.

واحتاج النجم الصاعد إلى ثلاث مباريات فقط ليصنع أول هدف له في البريميرليج، حين مرر لبيير إيمريك أوباميانج ليعادل النتيجة ضد مانشستر يونايتد (1-1)، أما أول أهدافه جاء بعد 23 مباراة، في فوز أرسنال 2-0 على وولفرهامبتون في يوليو 2020.

منذ موسم 2021-2022، بدأ ساكا يتحول من موهبة واعدة إلى نجم حاسم، حيث خاض 38 مباراة أسهم خلالها بـ 18 هدفاً (سجل 11 وصنع 7)، وفي موسم 2022-2023، وصل إلى 25 مساهمة تهديفية (سجل 14 وصنع 11) عبر 38 مباراة، ثم في موسم 2023-2024 وصل أيضاً إلى 25 مساهمة (سجل 16 وصنع 9) خلال 35 مباراة، وفي الموسم الماضي اكتفى فقط بـ 16 مساهمة في 25 مباراة (سجل 6 وصنع 10)، رغم إصاباته الموسم الماضي التي أثرت على سباق اللقب، بقي ساكا أكثر لاعبي أرسنال تأثيراً، وكان غيابه في الموسم الماضي أحد أسباب تراجع الفريق في اللحظات الحاسمة، بينما كان هدفه أمام ليدز في الجولة الثانية هذا الموسم هو المساهمة رقم 99، قبل أن يأتي الهدف المئوي من ركلة جزاء ضد وستهام.

وحتى اليوم، فإن ستة لاعبين فقط في تاريخ «البريميرليج» وصلوا إلى 100 مساهمة تهديفية بعمر أصغر من ساكا، ويتصدرهم الأسطورة مايكل أوين الذي حقق الإنجاز في سن 22 عاماً و57 يوماً، ثم واين روني (22 سنة و122 يوماً)، وبعده روبي فاولر(22 سنة و166 يوماً) وفي الترتيب الرابع، سيسك فابريجاس بعمر (23 سنة و237 يوماً) وكرستيانو رونالدو (23 سنة و267 يوماً) ثم روميلو لوكاكو (23 سنة و367 يوماً)، وسادسا كان بوكايو ساكا بعمر24 سنة و29 يوماً، سجل 55 هدفاً وصنع 45، وبهذا يكون ساكا قد تفوق على رحيم سترلينج الذي احتاج إلى 22 يوماً أكثر للوصول إلى المئة، وعلى هاري كين (24 سنة و120 يوماً)، وإيرلينج هالاند (24 سنة و237 يوماً).

وما يجعل ساكا مميزاً ليس فقط أرقامه، بل تنوع مساهماته، فهو قادر على التسجيل من الأطراف، وصناعة الفرص بتمريرات ذكية، وقيادة الضغط الهجومي، ليصبح رجل المهمات الصعبة في منظومة ميكيل أرتيتا، كما يعد اللاعب حالياً أكثر من مجرد جناح، بل هو القائد الفني للفريق في المراحل الحاسمة، تماماً كما كان هنري وفابريجاس في عصور سابقة.

وبعقد يمتد حتى صيف 2027 ورغبة مُعلنة في التجديد، يبدو أن ساكا مستعد ليواصل تحطيم الأرقام القياسية في قميص أرسنال، وفي ظل استقراره تحت قيادة أرتيتا، يرى كثيرون أن الوصول إلى 200 مساهمة تهديفية في «البريميرليج» خلال السنوات المقبلة ليس سوى مسألة وقت.