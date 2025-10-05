الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!

يوفنتوس يتحرك لحماية «الجوهرة التركية» من أطماع أرسنال!
5 أكتوبر 2025 14:48

 
معتز الشامي (أبوظبي)

ذكرت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية أن أرسنال الإنجليزي سيرسل كشافيه إلى ملعب أليانز في تورينو، لمتابعة النجم التركي كينان يلدز خلال مواجهة يوفنتوس وميلان في قمة الدوري الإيطالي، في وقت يستعد فيه «السيدة العجوز» لتقديم عرض جديد لتجديد عقد مهاجمها الشاب.
ووفقاً للتقرير، فإن يوفنتوس غير مستعد لبيع اللاعب بأي ثمن، رغم اهتمام أرسنال المستمر به منذ فترة، إذ يعتزم النادي الإيطالي تمديد عقد يلدز الحالي الذي ينتهي في يونيو 2029 لمدة عام إضافي حتى «صيف 2030»، مع زيادة في راتبه السنوي إلى 5 ملايين يورو شاملة المكافآت، إضافة إلى خيار تمديد آخر حتى 2031.
صاحب الـ20 عاماً قدّم انطلاقة قوية هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع أربعة في سبع مباريات بمختلف المسابقات، ما جعله أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا، وأكدت الصحيفة أن النجم التركي لا يفكر في مغادرة تورينو حالياً، إذ يرغب في أن يصبح «رمزاً للنادي» كما صرّح أسطورة اليوفي أليساندرو دل بييرو مؤخراً.

