ذهبية إماراتية في انطلاقة البطولة العربية للدراجات بالعراق

الشارقة (الاتحاد)

استهل منتخب الشباب للدراجات مشاركته في البطولة العربية لدراجة الطريق بتحقيق إنجاز لافت، بعدما توّج بالميدالية الذهبية في سباق الفرق ضد الساعة لمسافة 57 كيلومتراً، الذي أُقيم في محافظة السليمانية بجمهورية العراق.

وفرض دراجو الإمارات سيطرتهم على مجريات السباق منذ الانطلاقة وحتى خط النهاية، ليحسموا المركز الأول بزمن 59 دقيقة و31 ثانية، متفوقين على المنتخب العراقي صاحب المركز الثاني بزمن 1:02:38 ساعة، فيما جاء المنتخب القطري ثالثاً بزمن 1:05:21 ساعة، تلاه المنتخب البحريني رابعاً بزمن 1:06:11 ساعة.

ويُعد هذا الفوز أولى الميداليات الذهبية لمنتخبات الإمارات في البطولة التي تتواصل حتى 13 أكتوبر الجاري بمشاركة تسعة منتخبات عربية هي، الإمارات، العراق، البحرين، قطر، الأردن، لبنان، سوريا، فلسطين، وليبيا. ويجسد هذا الإنجاز الجاهزية العالية للدراجين الشباب والمستوى الفني المتميز الذي وصلوا إليه بفضل الدعم الكبير من اتحاد الدراجات.

وتوّج الفائزين الدكتور ياسر عمر الدوخي، رئيس الاتحاد العربي للدراجات، الذي أشاد بالمستوى القوي والمنافسة العالية التي شهدها السباق الافتتاحي، مؤكداً أن الانطلاقة جاءت مميزة وتعكس التطور الكبير الذي تشهده رياضة الدراجات العربية.

وكانت البطولة قد افتُتحت في فندق هاي كرست بالسليمانية بحضور الدكتور ياسر الدوخي وعدد من أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العربي، ورؤساء الوفود المشاركة، وشهد الحفل فقرات فنية وغنائية عربية وكردية، إلى جانب تكريم نخبة من الشخصيات الرياضية العربية والعراقية، إيذاناً بانطلاق الحدث الذي يجمع نخبة من أبطال الدراجات في الوطن العربي.