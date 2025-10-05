الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

العين يكتسح جوائز رابطة المحترفين لشهر سبتمبر

العين يكتسح جوائز رابطة المحترفين لشهر سبتمبر
5 أكتوبر 2025 15:30

معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الزرعوني والبلوشي في العين
الشارقة يعود للتدريبات في غياب «كتيبة الدوليين»

أعلنت رابطة المحترفين، عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر سبتمبر 2025، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، بدوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت الاكتساح «العيناوي»، الذي يترجم أفضلية «الزعيم» هذا الموسم، لاسيما الشهر الماضي، الذي أكد خلاله تفوقه في المواجهات المباشرة مع أبرز المنافسين، وبخاصة شباب الأهلي والوصل.
حيث حصد لابا كودجو جائزة أفضل لاعب في سبتمبر، وخالد عيسى أفضل حارس مرمى لنفس الشهر، والمدرب الصربي فلاديمير إيفيتش أفضل مدرب.
وتفوق لابا على كل من كريم البركاوي (الظفرة)، مهند علي (دبا)، دوسان تاديتش (الوحدة)، أحمد نور الله (كلباء)، وتوج مهاجم «الزعيم» بالجائزة نظراً لما قدمه من أداء مميز مع فريقه خلال الشهر الماضي، حيث سجل 4 أهداف من 3 مباريات، ليعزز صدارته لقائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين برصيد 7 أهداف.
وفاز خالد عيسى بجائزة أفضل حارس في سبتمبر، متفوقاً على الحارسين علي الحوسني (عجمان)، محمد علي (الوصل)، وتفوق حارس العين على نفسه في شهر سبتمبر ببطولة الدوري، ونجح في قيادة الزعيم لصدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفضل تصدياته والذود عن مرماه، وتحقيق 12 تصدياً ناجحاً منذ انطلاق الموسم وبفارق تصدٍّ واحد عن علي الحوسني حارس عجمان. 
أما فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، فقد حصد عن استحقاق جائزة أفضل مدرب، متفوقاً على الثنائي فوك رازوفيتش (كلباء)، لويس كاسترو (الوصل)، وتساوى إيفيتش مع رازوفيتش وكاسترو في عدد مرات الفوز والتعادل، حيث نجح جميعهم في تحقيق انتصارين وتعادل، لكن حسم التصويت الجائزة، لصالح مدرب «الزعيم»

رابطة المحترفين
دوري أدنوك للمحترفين
العين
لابا كودجو
خالد عيسى
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©