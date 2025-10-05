العين يكتسح جوائز رابطة المحترفين لشهر سبتمبر

معتز الشامي (أبوظبي)

أعلنت رابطة المحترفين، عن الفائزين بجوائز الأفضل في شهر سبتمبر 2025، لفئات أفضل لاعب وحارس مرمى ومدرب، بدوري أدنوك للمحترفين، والتي شهدت الاكتساح «العيناوي»، الذي يترجم أفضلية «الزعيم» هذا الموسم، لاسيما الشهر الماضي، الذي أكد خلاله تفوقه في المواجهات المباشرة مع أبرز المنافسين، وبخاصة شباب الأهلي والوصل.

حيث حصد لابا كودجو جائزة أفضل لاعب في سبتمبر، وخالد عيسى أفضل حارس مرمى لنفس الشهر، والمدرب الصربي فلاديمير إيفيتش أفضل مدرب.

وتفوق لابا على كل من كريم البركاوي (الظفرة)، مهند علي (دبا)، دوسان تاديتش (الوحدة)، أحمد نور الله (كلباء)، وتوج مهاجم «الزعيم» بالجائزة نظراً لما قدمه من أداء مميز مع فريقه خلال الشهر الماضي، حيث سجل 4 أهداف من 3 مباريات، ليعزز صدارته لقائمة هدافي دوري أدنوك للمحترفين برصيد 7 أهداف.

وفاز خالد عيسى بجائزة أفضل حارس في سبتمبر، متفوقاً على الحارسين علي الحوسني (عجمان)، محمد علي (الوصل)، وتفوق حارس العين على نفسه في شهر سبتمبر ببطولة الدوري، ونجح في قيادة الزعيم لصدارة جدول الترتيب برصيد 13 نقطة بفضل تصدياته والذود عن مرماه، وتحقيق 12 تصدياً ناجحاً منذ انطلاق الموسم وبفارق تصدٍّ واحد عن علي الحوسني حارس عجمان.

أما فلاديمير إيفيتش، المدير الفني لفريق العين، فقد حصد عن استحقاق جائزة أفضل مدرب، متفوقاً على الثنائي فوك رازوفيتش (كلباء)، لويس كاسترو (الوصل)، وتساوى إيفيتش مع رازوفيتش وكاسترو في عدد مرات الفوز والتعادل، حيث نجح جميعهم في تحقيق انتصارين وتعادل، لكن حسم التصويت الجائزة، لصالح مدرب «الزعيم»