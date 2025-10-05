أحزان سودانية ومصرية.. الزمالك يودّع نجمين خلال يومين

معتصم عبدالله (أبوظبي)

غيّب الموت خلال يومين متتاليين اثنين من اللاعبين السودانيين، الذين ارتدوا قميص الزمالك المصري، بعدما نعى الوسط الرياضي رحيل الكابتن نوح آدم، لاعب المريخ والزمالك السابق، والكابتن سمير محمد علي، حارس مرمى منتخب السودان والزمالك ومنتخب مصر السابق.

لعب نوح آدم سبعة مواسم مع الزمالك، واستقر في مصر منذ سبعينيات القرن الماضي بعد زواجه هناك، فيما واصلت ابنته ياسمين نوح حمل راية العائلة الرياضية كقائدة لفريق سيدات الكرة الطائرة بنادي الزمالك.

ونعى نادي المريخ السوداني نجمه الراحل في بيان رسمي، جاء فيه: «ينعى رئيس مجلس تسيير نادي المريخ المهندس مجاهد سهل وأعضاء المجلس وكافة مكونات النادي وجماهيره العريضة، ببالغ الحزن والأسى، وفاة لاعب النادي السابق الكابتن نوح آدم، الذي لبّى نداء ربه اليوم بجمهورية مصر العربية».

وصباح الأحد، فُجع الوسط الرياضي مجدداً بخبر وفاة الكابتن سمير محمد علي عن عمر ناهز 74 عاماً، بعد مسيرة حافلة بدأها في دوريات المدارس بالسودان في خمسينيات القرن الماضي، قبل أن يتحول من لاعب هجومي إلى حارس مرمى بالصدفة بعد إصابة زميله، ليبدأ رحلة التألق بين الخشبات الثلاث.

وتلقى سمير عروضاً من أندية الهلال والمريخ والأهلي السوداني، قبل انتقاله إلى الزمالك حيث تألق في الستينيات، ليصبح من أبرز حراس جيله، وتزوج لاحقاً من الفنانة ليلى جمال.

وقال الراحل في أحد حواراته السابقة: «كانت مصر والسودان في ذلك الوقت تحت حكم فاروق الأول ملك مصر والسودان، وهو ما سهّل حصولي على الجنسية المصرية. كنت في السادسة عشرة من عمري، وشاركت في مباريات كبيرة بفضل استثناء من اتحاد الكرة السوداني».

وضمّت قائمة النجوم السودانيين الذين لعبوا في الدوري المصري أسماء بارزة، من بينهم الرشيد المهدية ومتوكل عبدالسلام وإسماعيل سوكندو في الزمالك، وقلة في المقاولون العرب، وجقاوة في الترسانة، وكندورة في الشرقية، وأنس النور في الإسماعيلي، إلى جانب أسامة عمر آغا (الأهلي).

وبوفاة نوح وسمير، تطوي الذاكرة الرياضية صفحة من العلاقات التاريخية بين مصر والسودان، التي جسّدها اللاعبون بجسور من الوفاء والانتماء الكروي المشترك.