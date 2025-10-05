كوزمين يشعل المنافسة بين لاعبي «الأبيض» قبل رحلة الدوحة

معتز الشامي (أبوظبي)

أشعل الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة الروماني كوزمين، روح المنافسة الشرسة، بين جميع اللاعبين، وذلك قبل السفر إلى الدوحة، للتحضير لخوض السباق المرتقب، ضمن المرحلة الرابعة للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، لحساب المجموعة الأولى، حيث يلتقي منتخبنا أمام عُمان يوم السبت المقبل، ثم أمام قطر يوم 14 أكتوبر الجاري، ويتأهل للمونديال متصدر المجموعة، التي تقام مبارياتها بنظام البطولة المجمعة.

وفضّل كوزمين تأجيل الإعلان عن أسماء العناصر التي سيتم استبعادها من قائمة المنتخب التي تغادر بعد غدٍ الثلاثاء إلى الدوحة، ليتم تقليص القائمة الموسعة الحالية والتي تضم 32 لاعباً إلى 26 لاعباً فقط، بينما قد يكون إبقاء الأسماء الـ 32 الذين تم استدعاؤهم، خياراً قائماً، لمزيد من التركيز لدى جميع اللاعبين وتوفير البديل الأنسب بحسب رؤية الجهاز الفني.

ويرغب كوزمين في رفع جاهزية اللاعبين للتحدي الأخير على بطاقة مؤهلة لكأس العالم، حيث يستنهض الجهازان الفني والإداري حماس اللاعبين، بالمحاضرات اليومية لشرح كافة التفاصيل الفنية وغيرها، بالإضافة للاجتماعات التي يجريها كوزمين وجهازاه الفني والإداري مع اللاعبين، سواء بشكل فردي أو جماعي، لزيادة التركيز وإشعال الحماس والروح القتالية في نفوس الجميع.

وسادت حالة من الارتياح بعد انتظام جميع اللاعبين الـ 15 الدوليين، الذين غابوا عن بداية المعسكر، لظروف مشاركاتهم مع أنديتهم في بطولات آسيا، حيث أبدى اللاعبون بمجرد دخولهم للمعسكر جدية كبيرة وإصرار لافت على الدخول سريعاً للتدريبات، كما أدوا بحماس ورغبة كبيرة تعكس حرصهم على فرض نفسهم في القائمة، وبالتالي دخلوا منافسة مفتوحة مع باقي العناصر، بما يفيد في رفع جاهزية المنتخب ككل.

وعن هذه الحالة في معسكر المنتخب قال الروماني كوزمين: «كل لاعب يريد تحقيق إنجاز يُحسب لهم كلاعبين، ونحن أيضاً كجهازين فني وإداري وأيضاً جهاز طبي، يحلم بتقديم الأفضل في التصفيات ليحقق الفرصة بالتأهل والوصول لكأس العالم».

وفيما يتعلق بزيادة التنافس بين اللاعبين، في ظل استمرار بقاء 32 لاعباً ضمن قائمة المنتخب خلال المعسكر الحالي قال: «الأمر جيد للغاية بالنسبة لنا، انتظم اللاعبون القادمون من مشاركات أنديتهم الخارجية، واستفدنا بهم بالمشاركة في التدريبات الجماعية قبل يومين فقط من السفر، وكان الأداء الذي قدموه أكثر من رائع، ولم أصدق ما شاهدته عليهم من تركيز وجدية شديدة وكبيرة، رغبة في حجز مكان في القائمة».

وأضاف: «الآن المنافسة شرسة للغاية بين جميع اللاعبين، حيث إن وجود 32 لاعباً في القائمة، يشعل المنافسة بين الجميع، وهو أمر مفيد بالنسبة لنا، ونسعى لاستغلاله بأفضل صورة، سواء من الناحية الفنية أو النفسية، عبر منح الفرصة أمام كل لاعب لتقديم أقصى ما لديه لدخول التشكيلة النهائية التي ستخوض التصفيات وتغادر مع البعثة غداً الثلاثاء».

ووجّه كوزمين مدرب منتخبنا الوطني رسالة لجماهير الأبيض، قائلاً: «رسالتي لجماهير الإمارات، نحن نريدكم معنا في مباريات التصفيات، فالإنجاز لن يتحقق إلا بحضوركم، وتشجيعكم طوال 180 دقيقة من زمن المباراتين أمام عُمان ثم قطر».