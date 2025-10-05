«ديلي نيوز أميركا»: «جولة أبوظبي» تُقدّم دروساً مهمة لكرة السلة!

عمرو عبيد (القاهرة)

بعنوان «ماذا تعلمنا من جولة أبوظبي»، نشرت النُسخة الأميركية من صحيفة «ديلي نيوز» تقريراً فنياً موسعاً، حول مباراتي نيكس وسيكسرز لكرة السلة في الإمارات، قالت فيه إن جولة «الاتحاد أرينا» قدّمت دروساً فنية تعليمية هامة للفريقين، لاسيما الفائز، حيث كتبت أنه بعد مباراتين من حقبة مايك براون، بدأ فريق نيكس يكشف عن ملامح هويته الجديدة، وبدأت بعض معارك التناوب بين النجوم تتضح معالمها، وبالطبع كان هناك بعض «الصدأ» في البداية، مع تكيف اللاعبين مع مبادئ هجومية جديدة ومفاهيم مُختلفة، ولكن كانت هناك أيضاً لمحات من الإيقاع العالي وأدوار مُعاد تصميمها من قبل المدرب.

وأفردت «ديلي نيوز» الأميركية بعد ذلك كامل تقريرها لتحليل أداء لاعبي الفريق الفائز، نيكس، وتقييم كل منهم، قائلةً من البداية المتعثرة لكارل أنتوني تاونز إلى انطلاقة ميكال بريدجز الفعالة، قدّم كل لاعب لمحات أولية لما قد يكون عليه الوضع في الموسم الجديد، وكان الموقع الرسمي لدوري كرة السلة الأميركي، NBA، قد قدّم متابعة شاملة للمباراة الثانية في «ألعاب أبوظبي 2025»، بين فريقي نيويورك نيكس وفيلادلفيا سفنتي سيكسرز، وكتب تقريره الرئيس بعنوان، نيكس يفوز بجولة أبوظبي، ونشر مقتطفات مصورة من أبرز لقطات المباراة العالمية، التي تأتي في بداية الموسم.

بجانب أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي عقب نهاية اللقاء، وردود الأفعال الخاصة بفوز فريق نيويورك نيكس، كما نشرت الصفحة الرسمية لـ «NBA» عبر موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، مقاطع قصيرة للمشجعين والمشاهير، وتحدثت عن «البهجة» التي رسمت ملامح تلك الليلة العالمية في ملعب «الاتحاد أرينا».

أما «نيويورك بوست»، فقد واصلت متابعتها الفنية لمباريات «الجولة الإماراتية»، حيث تناولت مسألة إصابة جوش هارت، الذي قالت إنها أبعدته عن فوز فريقه في نهائي «الاتحاد»، ورغم تقليل طبيب الفريق من حجم الإصابة، التي ضربت هارت في الربع الثاني من المباراة الأولى، ليلة الخميس، إلا أنه تألم بشدة عند توجهه إلى غرفة الملابس، وغاب عن المباراة النهائية، ولم يكن متاحاً لوسائل الإعلام بعد جولة التصوير صباح السبت.

وتحت عنوان «السُرعة مسألة عقلية»، نقلت الصحيفة الداعمة لفريق نيويورك نيكس كلمات المدرب، البطل في أبوظبي، مايك براون، التي تحدث من خلالها عن أهمية السُرعة في خطته المتطورة الجديدة للفريق، وهو ما أتى بثماره سريعاً عبر الفوز في مباراتي الإمارات، وتحدث براون عن صعوبة المنافسة التي تتطلب تطوراً وإعداداً قوية لفترة ما قبل الموسم، مثلما حدث في أبوظبي، وصحيح أن الخطة يبدو أنها تقدمت خطوة واحدة نحو الأمام ليلة السبت، مقارنة بمباراة الخميس، حيث ضغط نيكس على الهجوم بسرعة أكبر مما كان عليه الوضع في المواجهة الأولى، لكن لا يزال الحُكم مُبكراً، خاصة أن هاتين المباراتين جاءتا في بداية الموسم وفترة التحضير.