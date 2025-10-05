في «الاتحاد أرينا».. «الابتسامة الأخيرة» لمن يفوز أولاً!

عمرو عبيد (القاهرة)

خلال 4 مواسم متتالية، حافظت «جولة أبوظبي» التحضيرية لانطلاق دوري كرة السلة الأميركي، NBA، على نسق فني ثابت لم يتغيّر، إذ أن الفريق الذي يُحقق الفوز في المباراة الأولى، يُكرر انتصاره في المباراة الثانية النهائية، في كل مرة، وصحيح أن النتائج تباينت خلال تلك السنوات الـ4، منذ أكتوبر 2022، بفوارق نقاط متقاربة أحياناً، وأخرى واسعة إلى حد ما، لكن قانون «الاتحاد أرينا» ظل ثابتاً، فمن يفوز أولاً، يحظى بالنهاية والابتسامة الأخيرة دائماً.

ولم تشهد النُسخة الأخيرة من «الجولة الإماراتية» تغييراً كبيراً على مُستوى فوارق النقاط، حيث فاز نيويورك نيكس في المباراتين، بمجموع 212-188، على حساب فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، بفارق 24 نقطة، وهو ليس الفارق الأكبر بين أي فريقين تباريا في «الاتحاد أرينا»، خلال 4 مواسم متتالية، وإن كانت تأتي في المرتبة الثانية بعد منافسة العام الماضي.

وكان الفارق الأكبر في النقاط، قد تحقق في «ألعاب أبوظبي 2024»، بعدما تفوّق بوسطن سيلتكس على دنفر ناجتس بفارق 30 نقطة، بفوزه في المباراتين أيضاً، والغريب أن سيلتيكس انتصر في المواجهة الأولى بفارق 4 نقاط فقط، لكنه عاد وفاز في المباراة النهائية بفارق 26 نقطة.

وتُعد النُسخة الأولى الافتتاحية، في أكتوبر 2022، صاحبة الفارق النقطي الأقل، حيث فاز أتلانتا هوكس مرتين على ميلووكي باكس، بمجموع 241-222، بفارق 19 نقطة، مقابل 20 نقطة، تغلّب بها مينيسوتا تمبر ولفز على دالاس مافيريكس، في جولة 2023، بعد انتصاريه 111-99 ثم 104-96.

بوسطن سيلتيكس يملك الرقم الأكبر في عدد النقاط بمباراة واحدة، خلال الجولة الإماراتية، حيث سجّل 130 نقطة خلال فوزه على دنفر ناجتس «104» في العام الماضي، في حين أحرز فيلادلفيا سفنتي سيكسرز هذا العام أقل عدد من النقاط بين كل الفرق، خلال تلك السنوات، بخسارته في المباراة الأولى 84-99، والطريف أنها المباراة الوحيدة التي شهدت عدم تجاوز الطرفين سوياً حاجز الـ100 نقطة.