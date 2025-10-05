أنيسيموفا تعانق اللقب في بكين



بكين (أ ف ب)



تغلبت الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة الرابعة عالمياً على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-0، 2-6 و6-2، لتتوج بطلة لدورة بكين الصينية في التنس (ألف نقطة)، محرزة لقبها الثاني هذا العام والرابع بشكل عام.

واستعادت الأميركية توازنها بعد تراجعها في المجموعة الثانية لتحسم اللقاء في ساعة و46 دقيقة في العاصمة الصينية.

وأحرزت أنيسيموفا لقب دورة بكين بعد شهر واحد من بلوغها نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث خسرت أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى عالمياً.

وتُعتبر ابنة الـ 24 عاماً ثالث لاعبة أميركية تحرز لقب هذه الدورة، بعد كوكو جوف العام الماضي وسيرينا وليامز المتوجة بـ23 بطولة كبرى.

وهيمنت أنيسيموفا من البداية، وفازت بالمجموعة الأولى في 23 دقيقة من دون خسارة أي شوط.

لكنّ نوسكوفا أظهرت رغبة في مقارعة منافستها، وتمكنت من كسر إرسالها لتتقدم 5-2 في الثانية، قبل أن ترسل من أجل فرض التعادل في المباراة.

واحتدم اللقاء في المجموعة الفاصلة إلى أن كسرت الأميركية إرسال منافستها، لتتقدم 4-2، قبل أن تحافظ على هدوئها لتحسم النتيجة.

وتُقدم أنيسيموفا موسماً كبيراً بعد أن بلغت أيضاً نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، علماً بأنها كانت تحتل المركز الـ 43 في التصنيف العالمي في الوقت نفسه من العام الماضي.

وأطاحت أنيسيموفا بمواطنتها جوف من الدور نصف النهائي لدورة بكين، بعد أن تفوقت عليها 6-1 و6-2 في 58 دقيقة.

من جهتها، خاضت نوسكوفا التي استهلت مشاركتها في بكين، وهي مصنّفة في المركز الـ 27، ظهورها الأول في نهائي إحدى دورات الألف نقطة.