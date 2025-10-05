الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أنيسيموفا تعانق اللقب في بكين

أنيسيموفا تعانق اللقب في بكين
5 أكتوبر 2025 18:06

 
بكين (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
ترامب يلمح إلى احتمال تمديد معاهدة الأسلحة النووية مع روسيا


تغلبت الأميركية أماندا أنيسيموفا المصنفة الرابعة عالمياً على التشيكية الشابة ليندا نوسكوفا 6-0، 2-6 و6-2، لتتوج بطلة لدورة بكين الصينية في التنس (ألف نقطة)، محرزة لقبها الثاني هذا العام والرابع بشكل عام.
واستعادت الأميركية توازنها بعد تراجعها في المجموعة الثانية لتحسم اللقاء في ساعة و46 دقيقة في العاصمة الصينية.
وأحرزت أنيسيموفا لقب دورة بكين بعد شهر واحد من بلوغها نهائي بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، حيث خسرت أمام البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنّفة أولى عالمياً.
وتُعتبر ابنة الـ 24 عاماً ثالث لاعبة أميركية تحرز لقب هذه الدورة، بعد كوكو جوف العام الماضي وسيرينا وليامز المتوجة بـ23 بطولة كبرى.
وهيمنت أنيسيموفا من البداية، وفازت بالمجموعة الأولى في 23 دقيقة من دون خسارة أي شوط.
لكنّ نوسكوفا أظهرت رغبة في مقارعة منافستها، وتمكنت من كسر إرسالها لتتقدم 5-2 في الثانية، قبل أن ترسل من أجل فرض التعادل في المباراة.
واحتدم اللقاء في المجموعة الفاصلة إلى أن كسرت الأميركية إرسال منافستها، لتتقدم 4-2، قبل أن تحافظ على هدوئها لتحسم النتيجة.
وتُقدم أنيسيموفا موسماً كبيراً بعد أن بلغت أيضاً نهائي بطولة ويمبلدون الإنجليزية، علماً بأنها كانت تحتل المركز الـ 43 في التصنيف العالمي في الوقت نفسه من العام الماضي.
وأطاحت أنيسيموفا بمواطنتها جوف من الدور نصف النهائي لدورة بكين، بعد أن تفوقت عليها 6-1 و6-2 في 58 دقيقة.
من جهتها، خاضت نوسكوفا التي استهلت مشاركتها في بكين، وهي مصنّفة في المركز الـ 27، ظهورها الأول في نهائي إحدى دورات الألف نقطة.

التنس
الصين
بكين
أماندا أنيسيموفا
كوكو جوف
أميركا
بطولة أميركا
بطولة أميركا المفتوحة للتنس
فلاشينج ميدوز
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©