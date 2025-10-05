ديوكوفيتش يهرب من المأزق الألماني في شنغهاي!



شنغهاي (أ ف ب)



بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنّف الخامس عالمياً ثمن نهائي دورة شنغهاي للماسترز ألف نقطة في التنس، بعد فوزه الصعب على الألماني يانيك هانفمان المتأهل من التصفيات 4-6، 7-5 و6-3، فيما بات الأميركي تايلور فريتس الرابع أعلى المصنّفين الذين يودّعون المنافسات بخسارته أمام الفرنسي جيوفاني مبيتشي بيريكار (37) بنتيجة 4-6 و5-7 ضمن الدور الثالث.

وفي سعيه لإحراز لقبه الخامس القياسي في دورة شنغهاي، عانى ابن الـ 38 عاماً الأمرَين بمواجهة اللاعب الألماني المصنّف الـ 150.

واستهل ديوكوفيتش اللقاء بقوة محققاً إرسالين ساحقين، لكنه سرعان ما بدأ في إيجاد صعوبة بمواجهة منافسه الألماني الذي انتزع الأفضلية ثلاث مرات في الشوط الثالث.

واغتنم هانفمان الفرصة الرابعة للفوز بهذا الشوط، قبل أن يكسر إرسال الصربي ويحسم المجموعة الأولى.

وقال ديوكوفيتش «تفوق عليّ منافسي بشكل واضح طوال مجموعة ونصف، وكنت أتشبّث بأمل ضعيف للبقاء في أجواء اللقاء».

ولم يستطع أي من اللاعبين فرض أفضليته في المجموعة الثانية، إلى أن ارتكب هانفمان سلسلة أخطاء مباشرة في الشوط الثاني عشر ليبدأ ديوكوفيتش في إيجاد إيقاعه بعد أن فرض التعادل في المباراة بمجموعة لمثلها.

وفي ظل درجة حرارة مرتفعة بلغت 28 عند الساعة التاسعة مساءً، نجح الصربي في كسر إرسال منافسه في الشوط الرابع من المجموعة الثالثة، ليحكم قبضته على اللقاء ويحسم النتيجة.

وأضاف ديوكوفيتش «اضطررت لبذل جهد كبير، وكان عليّ القتال بشدّة لأتمكن من الخروج فائزاً من هذه المباراة، وأعتقد أن طاقة الجمهور ودعمه كانا العامل الأساسي في منحي القوة للعودة».

وفي مباراة أخرى، بدا فريتس بطيئاً في ظل ظهيرة حارة ورطبة، حيث واجه صعوبة في الدخول في أجواء المباراة، خصوصاً بعد أن كان مبيتشي بيريكار قاب قوسين أو أدنى من كسر إرساله مرتين في الشوط الخامس.

ولم يكن ذلك سوى مجرّد بروفة للمحات من الإبداع للاعب الفرنسي الذي نجح في الفوز بالشوط السادس على إرساله، ثمّ بكسب التالي على إرسال الأميركي ليحسم المجموعة الأولى.

وجاءت المجموعة الثانية متقاربة جداً إلى أن ارتكب فريتس خطأ مزدوجاً ليكسب مبيتشي بيريكار الأفضلية قبل أن ينهي اللقاء بإرسالين ساحقين.

وقال مبيتشي بيريكار بعد المباراة والإرهاق واضح عليه «أنا سعيد جداً لتحقيق الفوز».

من جهته، فاز الدنماركي هولجر رونه (11) على الفرنسي الآخر أوجو هومبرت 6-4 و6-4.

وفي نتائج أخرى، فاز الكندي جابريال ديالو على البلجيكي دافيد جوفان بعد انسحاب الأخير، والبلجيكي زيزو بيرجس على الأرجنتيني فرانتشيسكو سيروندولو (19) بنتيجة 7-6 و6-3.