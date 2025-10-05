نجوم سلة أميركا يتألقون أمام جمهور «كامل العدد» في أبوظبي



أبوظبي (الاتحاد)



اختتم فريق «نيويورك نيكس» رحلته إلى أبوظبي بالفوز 99-84 على «فيلادلفيا سفنتي سيكسرز» في ثانية مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي 2025 المقدمة من شركة القابضة «ADQ»، والتي أقيمت في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وقدم نجوم «نيويورك نيكس» أداءً متميزاً في المباراة، التي جسدت تاريخاً طويلاً من المنافسة بين اثنين من أعرق فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، حيث سجل أوجي أنونوبي 13 نقطة، وواصل ميتشيل روبنسون سيطرته على الكرات المرتدة، فيما أظهر جايلن برونسون حضوراً قوياً بإحرازه 14 نقطة، ليقود الفريق إلى فوزه الثاني على التوالي في أبوظبي.

وشهدت المباراة أجواءً حماسية أمام جمهور «كامل العدد» وكوكبة من المشاهير، من بينهم الموسيقي البريطاني نويل روبنسون، ونجم بوليوود رانفير سينج، ومغني الراب البريطاني سنترال سي، والممثلة والمغنية الأميركية فيكتوريا جاستيس، والممثل الحائز جائزة الأوسكار أدريان برودي، ونجم كرة السلة الاستعراضية ذا بروفيسور، ونجم نزالات الفنون القتالية المختلطة «يو إف سي» سيريل جان، ومغني الراب الهندي بادشاه، وحضر المباراة أيضاً مجموعة من المواهب العربية، من بينهم سيلاوي وتوليت، ما أضفى على الأمسية أجواءً احتفالية استثنائية.

ووصف نورس مدرب «فيلادلفيا سفنتي سيكسرز» الرحلة إلى أبوظبي بالرائعة، وقال: «وضعنا أهدافاً محددة لتحقيقها خلال هذه الرحلة التي استمتعت بها من الناحيتين التدريبية والفنية، قضينا أسبوعاً مثمراً من العمل، وأظهرنا في المباراة العديد من المؤشرات الإيجابية، بما في ذلك الجوانب التي ركزنا على تطويرها خلال التحضيرات».

من جهته، أكد مايك براون، مدرب «نيويورك نيكس»، أن الأجواء في العاصمة الإماراتية مذهلة، وقال: «وجدنا حفاوة استقبال وكرم ضيافة في كل لحظة، إنها وجهة مثالية للفريق ولعائلاتنا، استفدنا كثيراً من هذه التجربة، وسنعود الآن لمواصلة العمل والسعي للتحسن يوماً بعد يوم».

وقال جالين برونسون، صانع ألعاب نيويورك نيكس: «اللعب في أبوظبي كان تجربة فريدة بكل المقاييس، فالأجواء رائعة، والجمهور الكبير متحمس منذ البداية، استمتعنا بالتدريبات والمنافسة داخل الملعب، وبالأنشطة الترفيهية خارجه، وعززت هذه التجربة الروابط بين اللاعبين، وأنا سعيد بتسجيلنا انتصارين متتاليين».

وحققت الدورة الرابعة من مباريات دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين أبوظبي المقدمة من شركة القابضة «ADQ» نجاحاً كبيراً، لتسهم في تعزيز مكانة أبوظبي وجهة عالمية رائدة للفعاليات الرياضية والترفيهية، وترسخ حضورها على خريطة كرة السلة العالمية.