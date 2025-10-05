«ألعاب القوى» يرفع الحصاد إلى 12 ميدالية في «غرب آسيا»



بيروت (وام)

أحرز منتخبنا الوطني، أمس، 5 ميداليات جديدة، بواقع 3 ذهبيات، وفضيتين، في بطولة غرب آسيا الثالثة للشباب والشابات تحت 20 سنة «بيروت 2025» في اليوم قبل الأخير، رافعاً رصيده إلى 12 ميدالية في المركز الثاني بالترتيب العام، منها 7 ذهبيات، و4 فضيات، وبرونزية.

وجاءت الذهبية الأولى للعداء سليمان عبدالرحمن في سباق 400 متر شباب، بزمن 46:09 ثانية، وحققت زميلته أمينات قمر الدين الذهبية الثانية في سباق 400 متر شابات، مسجلة 53:89 ثانية، وحصدت سلمى المري ذهبية إطاحة المطرقة لفئة الشابات، بمسافة 48.95 متر.

وتوجت العداءة عائشة محمد بفضية سباق 400 متر شابات، محققة 54:5 ثانية، كما حقق المنتخب الفضية الثانية في سباق التتابع 4 في 100 متر شابات، بزمن 54:61 ثانية.

وقالت جميلة عبدالله عبدالرحمن، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى، إن النتائج المتميزة لأبطال وبطلات المنتخب في بطولة غرب آسيا، تؤكد الطفرة النوعية في المستويات التنافسية في البطولات العالمية، والقيمة الكبيرة للعناصر الواعدة.