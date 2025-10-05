الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي

الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي
5 أكتوبر 2025 19:29

باريس (وام)

أخبار ذات صلة
الإمارات: نرحب بإعلان «حماس» استعدادها لتسليم إدارة غزة
هزاع بن زايد: المعلمون صناع حضارة ومصدر إلهام


اعتمد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي «إفهار» تشكيل مكتبه التنفيذي الجديد، وتوزيع المناصب في اجتماعه الأول بالعاصمة الفرنسية باريس، برئاسة فيصل الرحماني.
وتم اختيار هشام الدباغ «المغرب» نائباً للرئيس، وجان بيير ديروبيه «فرنسا» أميناً للصندوق، ونيللي فيليبو هيرمان «بلجيكا» أميناً عاماً، بالإضافة إلى عضوية المكتب التنفيذي لكل من عبدالرزاق الشهورزي «سلطنة عُمان»، وسالم بن محفوظ «السعودية»، وسامي البوعينين «قطر»، وسهيل زبيبي «سوريا والدول الإسكندنافية».
وأشاد الاتحاد الدولي، في بيان، بالدعم الكبير لدولة الإمارات لمسيرة تطور سباقات الخيل العربي، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل، يعتبر حجر الأساس في الارتقاء بسباقات الخيل العربي ودفعها نحو العالمية.
شهد الاجتماع مناقشة محاور استراتيجية، أبرزها انضمام الصين إلى مظلة الاتحاد الدولي عضواً مبدئياً، ومتابعة تطور سباقات الخيل خلال السنوات المقبلة، والاطلاع على خطة بناء المضمار الجديد في بكين لاستضافة أول سباق للخيل العربي في الفترة المقبلة، والمضمار الجديد في موسكو، لتنظيم السباقات العربية اعتباراً من العام المقبل.
وتناول الاجتماع مستقبل السباقات في شمال أفريقيا، بتشجيع الشراكات الفنية والتقنية بين المغرب وليبيا وتونس، وعودة تنظيم المونديال المغربي بدعم من الاتحاد الدولي، والاهتمام بدولتي لبنان وسوريا، والعمل على حل إشكالات المحاجر، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بما يسهم في تطوير سباقاتهما.
وتم التطرق للتعاون مع الجانب التركي، والذي يحتضن أكبر عدد من سباقات الخيل العربية في العالم، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بفتح باب المشاركة الخارجية للملاك الأوروبيين بنسبة 25%.
وأكد الاتحاد الدولي أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لسباقات الخيل العربي على المستوى العالمي، بفضل الدعم الكبير من دولة الإمارات، ورؤيتها الرائدة في تعزيز مكانة الخيل العربي عالمياً.

الإمارات
إفهار
الاتحاد الدولي لسباقات الخيول العربية
باريس
فيصل الرحماني
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©