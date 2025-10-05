الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي

باريس (وام)



اعتمد الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي «إفهار» تشكيل مكتبه التنفيذي الجديد، وتوزيع المناصب في اجتماعه الأول بالعاصمة الفرنسية باريس، برئاسة فيصل الرحماني.

وتم اختيار هشام الدباغ «المغرب» نائباً للرئيس، وجان بيير ديروبيه «فرنسا» أميناً للصندوق، ونيللي فيليبو هيرمان «بلجيكا» أميناً عاماً، بالإضافة إلى عضوية المكتب التنفيذي لكل من عبدالرزاق الشهورزي «سلطنة عُمان»، وسالم بن محفوظ «السعودية»، وسامي البوعينين «قطر»، وسهيل زبيبي «سوريا والدول الإسكندنافية».

وأشاد الاتحاد الدولي، في بيان، بالدعم الكبير لدولة الإمارات لمسيرة تطور سباقات الخيل العربي، مؤكداً أن هذا الدعم المتواصل، يعتبر حجر الأساس في الارتقاء بسباقات الخيل العربي ودفعها نحو العالمية.

شهد الاجتماع مناقشة محاور استراتيجية، أبرزها انضمام الصين إلى مظلة الاتحاد الدولي عضواً مبدئياً، ومتابعة تطور سباقات الخيل خلال السنوات المقبلة، والاطلاع على خطة بناء المضمار الجديد في بكين لاستضافة أول سباق للخيل العربي في الفترة المقبلة، والمضمار الجديد في موسكو، لتنظيم السباقات العربية اعتباراً من العام المقبل.

وتناول الاجتماع مستقبل السباقات في شمال أفريقيا، بتشجيع الشراكات الفنية والتقنية بين المغرب وليبيا وتونس، وعودة تنظيم المونديال المغربي بدعم من الاتحاد الدولي، والاهتمام بدولتي لبنان وسوريا، والعمل على حل إشكالات المحاجر، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير بما يسهم في تطوير سباقاتهما.

وتم التطرق للتعاون مع الجانب التركي، والذي يحتضن أكبر عدد من سباقات الخيل العربية في العالم، وتم التوصل إلى اتفاق يقضي بفتح باب المشاركة الخارجية للملاك الأوروبيين بنسبة 25%.

وأكد الاتحاد الدولي أن المرحلة المقبلة ستشهد انطلاقة جديدة لسباقات الخيل العربي على المستوى العالمي، بفضل الدعم الكبير من دولة الإمارات، ورؤيتها الرائدة في تعزيز مكانة الخيل العربي عالمياً.