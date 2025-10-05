الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تولوز يقلب الطاولة على ليون

تولوز يقلب الطاولة على ليون
5 أكتوبر 2025 20:24

 
باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
إشبيلية يسحق برشلونة بـ «رباعية» في «الليجا»
الاتحاد الدولي لسباقات الخيل العربي يعتمد تشكيل المكتب التنفيذي


سجل تولوز هدفين متأخرين ليقلب الطاولة على مضيفه ليون ويخرج فائزاً 2-1، ليحول دون تصدر منافسه الترتيب ولو مؤقتاً، في المرحلة السابعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.
وكان بطل المباراة البديل البرازيلي إيمرسون (21 عاماً) القادم إلى تولوز هذا الصيف من جوزتيبي التركي الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 87 و90+6) بعد أن تقدم ليون بهدف البلجيكي ماليك فوفافا (24).
والخسارة هي الثانية لليون هذا الموسم، وبقي ثالثاً برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن مارسيليا المتصدر الموقت وباريس سان جيرمان الذي يحل ضيفاً على ليل.
في المقابل، وضع تولوز حداً لأربع مباريات لم يذق فيها طعم الفوز ويحتل مؤقتاً المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

الدوري الفرنسي
تولوز
ليون
مارسيليا
باريس
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©