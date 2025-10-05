تولوز يقلب الطاولة على ليون



باريس (أ ف ب)



سجل تولوز هدفين متأخرين ليقلب الطاولة على مضيفه ليون ويخرج فائزاً 2-1، ليحول دون تصدر منافسه الترتيب ولو مؤقتاً، في المرحلة السابعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وكان بطل المباراة البديل البرازيلي إيمرسون (21 عاماً) القادم إلى تولوز هذا الصيف من جوزتيبي التركي الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 87 و90+6) بعد أن تقدم ليون بهدف البلجيكي ماليك فوفافا (24).

والخسارة هي الثانية لليون هذا الموسم، وبقي ثالثاً برصيد 15 نقطة بفارق الأهداف عن مارسيليا المتصدر الموقت وباريس سان جيرمان الذي يحل ضيفاً على ليل.

في المقابل، وضع تولوز حداً لأربع مباريات لم يذق فيها طعم الفوز ويحتل مؤقتاً المركز التاسع برصيد 10 نقاط.