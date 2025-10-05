الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

أوديجارد خارج حسابات النرويج في تصفيات «مونديال 2026»

أوديجارد خارج حسابات النرويج في تصفيات «مونديال 2026»
5 أكتوبر 2025 20:31

 
لندن (د ب أ)


خرج مارتن أوديجارد، قائد فريق أرسنال الإنجليزي، من قائمة المنتخب النرويجي، وذلك بعدما تعرض لإصابة في الركبة، خلال فوز فريقه على ويستهام ببطولة الدوري.

أخبار ذات صلة
هالاند يقود مانشستر سيتي إلى الانتصار بهدف في «الملعب 22»!
إيفرتون يُلحق الهزيمة الأولى بكريستال بالاس

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن الإصابة الأخيرة جاءت ضمن سلسلة انتكاسات للاعب البالغ من العمر 26 عاماً، والذي عانى إصابات في الموسم الحالي.
وأكد أرسنال أن اللاعب سيغيب عن مباريات النرويج المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 أمام كل من إسرائيل ونيوزيلندا، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى.
وفي بيان صدر عن أرسنال جاء فيه: «مارتن سيواصل العمل وتلقي العلاج في مركز تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولي، والهدف هو عودته للمشاركة في أقرب وقت ممكن». وخرج أوديجارد بعد 30 دقيقة من مواجهة أرسنال التي فاز بها على وستهام 2صفر في ملعب الإمارات، وهو ثالث فوز على التوالي للفريق على ملعبه.

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
أرسنال
مارتن أوديجارد
النرويج
تصفيات كأس العالم
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©