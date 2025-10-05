أوديجارد خارج حسابات النرويج في تصفيات «مونديال 2026»



لندن (د ب أ)



خرج مارتن أوديجارد، قائد فريق أرسنال الإنجليزي، من قائمة المنتخب النرويجي، وذلك بعدما تعرض لإصابة في الركبة، خلال فوز فريقه على ويستهام ببطولة الدوري.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية «بي أيه ميديا»، أن الإصابة الأخيرة جاءت ضمن سلسلة انتكاسات للاعب البالغ من العمر 26 عاماً، والذي عانى إصابات في الموسم الحالي.

وأكد أرسنال أن اللاعب سيغيب عن مباريات النرويج المقبلة في تصفيات كأس العالم 2026 أمام كل من إسرائيل ونيوزيلندا، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الرباط الجانبي للركبة اليسرى.

وفي بيان صدر عن أرسنال جاء فيه: «مارتن سيواصل العمل وتلقي العلاج في مركز تدريبات الفريق خلال فترة التوقف الدولي، والهدف هو عودته للمشاركة في أقرب وقت ممكن». وخرج أوديجارد بعد 30 دقيقة من مواجهة أرسنال التي فاز بها على وستهام 2صفر في ملعب الإمارات، وهو ثالث فوز على التوالي للفريق على ملعبه.