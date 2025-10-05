الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
روما يقبض على قمة الدوري الإيطالي

روما يقبض على قمة الدوري الإيطالي
5 أكتوبر 2025 20:40

فلورنسا (رويترز)

تأخر روما في النتيجة مبكراً، لكنه انتفض ليفوز 2-1 على مضيفه فيورنتينا، ليتصدر ترتيب دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مؤقتاً، بينما لا يزال صاحب الأرض يبحث عن أول فوز له في الدوري هذا الموسم.
وبعد أربعة انتصارات في خمس مباريات، أصبح روما من المنافسين على اللقب، وحصد الفريق الزائر، الذي سعى للتعافي بعد الخسارة 1- صفر أمام ليل في الدوري الأوروبي يوم الخميس، النقاط الثلاث رغم الأداء القوي من فيورنتينا.
ورفع روما رصيده إلى 15 نقطة، متقدماً بفارق ثلاث نقاط على كل من ميلان، الذي يحل ضيفاً على يوفنتوس اليوم، ونابولي، الذي يستضيف جنوة، وإنتر الذي فاز 4-1 على كريمونيزي.
ويأتي فيورنتينا في المركز الـ 17 وله ثلاث نقاط من ست مباريات.
واستقبل روما فريق المدرب جان بييرو جاسبريني هدفاً واحداً في خمس مباريات بالدوري، لكن فيورنتينا من تقدم في الدقيقة 14 عندما وصلت تمريرة هانس نيكولوسي كافيليا الطويلة إلى مويزي كين.
واستحوذ كين عليها وانطلق للأمام، قبل أن يسدد من خارج منطقة الجزاء لتستقر الكرة في الزاوية البعيدة مسجلاً هدفه الأول هذا الموسم.
لكن التقدم لم يدم سوى ثماني دقائق، بعدما مرر أرتيم دوفبيك بكعب القدم، لتصل الكرة إلى ماتياس سولي الذي أطلق تسديدة مباشرة من عند حافة منطقة الجزاء لم يتمكن ديفيد دي خيا حارس فيورنتينا من التصدي لها.
وتقدم روما في الدقيقة 30 بعدما أفلت برايان كريستانتي من الرقابة، وأطلق ضربة رأس قوية من منطقة الست ياردات بعد ركلة ركنية.
وأتيحت فرصة أخرى لكين مهاجم فيورنتينا قبل الاستراحة، لكنه سدد في القائم الأيمن، قبل أن ترتد تسديدة زميله البديل روبيرتو بيكولي من مدى بعيد من العارضة في الشوط الثاني.
وكان فيورنتينا، الذي يمكن القول إنه كان الطرف الأفضل على مدار 90 دقيقة، قريباً من إدراك التعادل في اللحظات الأخيرة، لكن روبن جوسينس سدد الكرة فوق المرمى من مسافة قريبة بطريقة غريبة.
وعند إطلاق صافرة النهاية، علت صافرات الاستهجان من جماهير صاحب الأرض، تعبيراً عن الاستياء من النتيجة والمركز في جدول الترتيب أكثر من الأداء نفسه.

