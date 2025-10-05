الخنوس يمنح شتوتجارت المركز الرابع في «البوندسليجا»



سجل المغربي الدولي بلال الخنوس هدفاً فردياً رائعاً منح فريقه شتوتجارت الفوز على هايدنهايم 1-0، في المرحلة السادسة من بطولة ألمانيا لكرة القدم.

وصعد شتوتجارت إلى المركز الرابع مستغلاً سقوط آينتراخت فرانكفورت على أرضه أمام بايرن ميونيخ المتصدر 0-3، برصيد 12 نقطة.

وعانى شتوتجارت الذي مني بخسارة مفاجئة أمام بازل السويسري 0-2 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج)، في صنع فرص كثيرة أمام هايدنهايم؛ بفضل دفاع الأخير المنظم، قبل أن ينجح الخنوس المعار من ليستر سيتي الإنجليزي بعد مجهود فردي رائع تخطى فيه مدافعين من الفريق المنافس وسدد كرة كرة قوية من خارج منطقة الجزاء لتستقر في الشباك (65).