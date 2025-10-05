إيفرتون يُلحق الهزيمة الأولى بكريستال بالاس

لندن (أ ف ب)



ألحق إيفرتون أول هزيمة هذا الموسم بكريستال بالاس بتسجيله هدف الفوز 2-1 في الوقت بدل الضائع، في المرحلة السابعة من بطولة إنجلترا لكرة القدم.

كان كريستال بالاس بطل كأس إنجلترا في مايو الماضي، الفريق الوحيد الذي لم يتلق الهزيمة هذا الموسم، ودخل المباراة منتشياً بفوزه المتأخر على ليفربول 2-1 الأسبوع الماضي ملحقاً بالأخير هزيمته الأولى هذا الموسم.

ونجح الفريق اللندني في افتتاح التسجيل عبر ظهيره الأيمن الكولومبي دانيال مونيوس (37)، لكن إيفرتون أدرك التعادل من ركلة جزاء انبرى لها السنغالي إيليمان ندياي (76)، قبل أن يمنحه جناحه جاك جريليش الفوز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وفشل كريستال بالاس في استغلال خسارة ليفربول أمام تشيلسي 1-2 السبت والصعود إلى المركز الثاني ليبقى خامساً، أما إيفرتون فرفع رصيده إلى 11 نقطة في المركز السابع.

والخسارة هي الأولى لبالاس في 19 مباراة في مختلف المسابقات، وتحديداً منذ سقوطه أمام نيوكاسل يونايتد 0-5 في 16 أبريل الماضي.

وتغلب نيوكاسل على ضيفه نوتنجهام فوريست بهدفين نظيفين، ليصبح مصير مدرب الأخير الأسترالي أنج بوستيكوجلو في مهب الريح بعد أقل من شهر على استلامه منصبه خلفا للبرتغالي نونو أسبيريتو سانتو.

ومني فوريست بخسارته الثالثة في أربع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز، والخامسة في مختلف المسابقات بعد خروجه من كأس رابطة الأندية وسقوطه أمام ضيفه ميتجيلاند الدنماركي 2-3 في الدوري الأوروبي (يوروبا ليج).

وكان نوتنجهام يحتل المركز العاشر عندما استلم الأسترالي تدريبه في سبتمبر، أما الآن فيحتل المركز السابع عشر.

وافتتح البرازيلي برونو جيمارايش التسجيل لأصحاب الأرض بتسديدة قوية من خارج المنطقة (58)، قبل أن يضيف المهاجم الألماني العملاق فولتيمنده الثاني من ركلة جزاء (84) رافعاً رصيده إلى 4 أهداف هذا الموسم منذ انتقاله من شتوتجارت مطلع هذا الموسم.

وحقق استون فيلا ثاني فوز له هذا الموسم بتغلبه على بيرنلي 2-1 سجلهما جناحه الهولندي دونييل مالن (25 و63) مقابل هدف للفرنسي ليسلي أوغوشوكوو (78).

وتعادل ولفرهامبتون مع برايتون 1-1، سجل للأول حارس برايتون الهولندي بارت فيربروجن (21 خطأ في مرماه)، وللثاني المدافع الهولندي جان بول فان هاكه (86).