الرياضة

بوجاتشار يُتوج ببطولة أوروبا في فرنسا
5 أكتوبر 2025 21:58

برلي (د ب أ)

أثبت السلوفيني تادي بوجاتشار نجم فريق الإمارات «إكس آر جي» للدراجات الهوائية جدارته مجدداً، وذلك بعدما حقق لقباً جديداً، وهو بطولة أوروبا في فرنسا.
وتفوق بوجاتشار على البلجيكي ريمكو إيفينبول، بطل العالم والأولمبياد وأوروبا في سباقات ضد الساعة، وذلك بعد منعطفات صعبة ليحقق الفوز في آخر 75 كيلو متراً. وكان بطل سباق فرنسا الدولي للدراجات (تور دي فرانس) أربع مرات، قد فاز بالقاب عالمية في 2024 وفي الأسبوع الماضي في رواندا بنفس الطريقة.
من جانبه، اكتفى إيفينبول بالمركز الثاني مثلما حدث يوم الأحد الماضي، فيما احتل الفرنسي بول سيكساس المركز الثالث.
وكان الدنماركي يوناس فينجيارد، بطل تور دي فرانس مرتين وبطل سباق إسبانيا الشهر الماضي، غادر السباق قبل منتصفه بفترة قصيرة.
وقال بوجاتشار: «لا يمكنني القول أنني كنت أسيطر على الأمر، ريمكو كان رائعاً حقاً وكان علي بذل المزيد من الجهد».
وأضاف: «أريد أن أصبح أفضل كل عام وأن أحصل على المزيد من الخبرة والفوز بمختلف السباقات، أنا سعيد لأنني نجحت في الفوز بكل تلك السباقات، وعلي أن استمتع بذلك قدر الإمكان».
وكان ذلك الفوز هو الثامن عشر لبوجاتشار في الموسم الحالي، والذي يأتي من ضمنه أيضاً الفوز بأربع مراحل من سباق تور دي فرانس وكذلك لقب العالم وسباق «تور دي فلاندرز» وسباقا فليش والون ولييج باستون لييج، وقد يكون سباق «جيرو دي لومبارديا» السباق الكبير الأخير في الموسم بمثابة فرصة لبوجاتشار لتحقيق فوزه التاسع عشر، وذلك حينما يسعى لتحقيق فوزه الخامس في السباق.

الإمارات
فريق الإمارات للدراجات
الدراجات
الدراجات الهوائية
تادي بوجاتشار
فرنسا
