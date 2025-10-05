الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

«عربية السلة» تختتم «النسخة 34» الليلة

البطولة شهدت مستويات جيدة وجماهيرية كبيرة (الاتحاد)
6 أكتوبر 2025 00:57

علي معالي (أبوظبي)

في «الاتحاد أرينا».. «الابتسامة الأخيرة» لمن يفوز أولاً!
«ديلي نيوز أميركا»: «جولة أبوظبي» تُقدّم دروساً مهمة لكرة السلة!

يسدل الستار على بطولة الأندية العربية لكرة السلة للرجال في نسختها الـ 37، اليوم، بعد ماراثون طويل ومثير بين 16 فريقاً من مختلف الدول العربية تم تقسيمهم إلى 4 مجموعات في البطولة التي استضافها نادي النصر بدبي، وكانت قمة المتعة والإثارة في هذه النسخة مباريات دور الثمانية التي حُسمت الكثير من مبارياتها في الثواني الأخيرة برميات ثلاثية قاتلة، وقد ضمنت السلة الكويتية وجود ممثل لها في النهائي العربي بعد صعود ناديي كاظمة والكويت إلى المربع الذهبي.
وكان نادي النصر، ممثل السلة الإماراتية، قد ودع البطولة من دور الـ 16 بعد الخسارة من الكويت الكويتي، وعلى هامش هذه البطولة عقد اتحاد الإمارات لكرة السلة اجتماعاً في نادي النصر، دعا إليه الشركات الخاصة بتنظيم الفعاليات الرياضية، تمهيداً لطرح النسخة 35 على عدد من شركات التنظيم، وتم خلال الاجتماع شرح التاريخ الطويل لهذه البطولة العريقة التي انطلقت كبطولة رمضانية، ثم تحولت إلى واحدة من أقوى البطولات المؤثرة في نشر وتطوير السلة بالمنطقة.

البطولة العربية لكرة السلة
كرة السلة
عربية السلة
