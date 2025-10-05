فليك: خسارة برشلونة «إيجابية»!



إشبيلية (د ب أ)



أبدى هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تقبله خسارة فريقه 1- 4 أمام مضيفه إشبيلية، في المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيراً إلى أنه ينبغي على لاعبيه أخذ هذا الأمر بإيجابية.

وقدم برشلونة مباراة باهتة للغاية على مدار شوطي المباراة، وبدا واضحاً تأثره بغياب نجميه رافينيا ولامين يامال عن اللقاء، فيما ظهر نجومه الآخرون بعيدون تماماً عن مستواهم المعتاد، خاصة في الشوط الأول من عمر المباراة، التي أقيمت في ملعب (رامون سانشيز بيثخوان)، ليتلقى الفريق خسارته الأولى في المسابقة خلال الموسم الحالي، ويهدر فرصة استعادة قمة ترتيب المسابقة من جديد.

وقال فليك عقب المباراة، في تصريحات نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ماركا) الإسبانية «نحن فريق جيد، واللاعبون يعودون بقوة، يتعين علينا أن نأخذ هذا الأمر بإيجابية، أنا سعيد برد فعلنا في الشوط الثاني».

أضاف المدرب الألماني «لا أعتقد أن المشكلة تكمن في النظام أو الاستراتيجية، لقد ارتكبنا أخطاء فادحة، نلعب دائماً بنفس الأسلوب، يمكننا الحديث عن أشياء كثيرة». وأوضح «لم يكن أداؤنا في الشوط الأول جيداً، في الشوط الثاني، نعم، كان رد فعلنا جيداً، قلت ذلك بعد مباراة باريس سان جيرمان، يتعين علينا أن نتعلم من تلك المباراة، والآن من هذا اللقاء، أنظر إليهما بإيجابية، وآمل أن نعود أقوى بعد فترة التوقف الدولي».

وأوضح فليك «لقد خسرنا، نتقبل ذلك، لكننا سنعود، يتعين علينا الحفاظ على هذه الطاقة، وهذا الغضب لبقية الموسم».

وتابع «الغرور؟ لقد كان اليوم مختلفاً تماماً، إنها كرة القدم. قمنا بتجربة كل شيء، عندما تسجل أهدافاً أكثر من خصمك، يكون من السهل تفسير ذلك، لكن عندما تخسر، فالأمر مختلف، نتيجة اليوم ليست جيدة لنا، لكنها واردة، ينبغي علينا أن نواصل مسيرتنا».

وكشف «هذه المباراة، حسناً، نتقبلها، وأنظر إليها من منظور إيجابي، لا أقول إنها إيجابية، هناك أمور يجب تغييرها، خاصة في الشوط الأول، ارتكبنا أخطاء في الشوط الأول، لم تكن الكرة تنساب في بعض مناطق الملعب».

وشدد فليك «فترة التوقف الدولي مفيدة لنا، فهي تسمح للاعبين باللعب مع منتخباتهم الوطنية والاستمتاع ببيئة مختلفة، أعتقد أنها ستكون مفيدة لهم، وعندما يعودون، كما أخبرتهم، سنعمل بجد للعودة إلى مستوانا، المستوى الذي نرغب باللعب والوصول إليه، هذا هو المهم، نحتاج لاعبين في قمة مستواهم».

وأكد مدرب برشلونة «أعرف أنه علينا تحليل الكثير من الأمور، خاصة في الشوط الأول، التدريب على بعض الأمور، وكيفية اللعب في مناطق مختلفة من الملعب، علينا تحليل خطة لعبنا في الشوط الأول، وتحليل تبديلات الخصم، في السابق، كانوا يلعبون بخمسة لاعبين، واليوم لعبوا بأربعة».

واختتم فليك تصريحاته قائلاً «عادة، نحن قادرون على اللعب ضد جميع اللاعبين الذين يستحوذون على الكرة، وفي الشوط الأول، لم نتمكن من ذلك، ما تبقى لي هو رد الفعل، وروح الفريق القتالية، من الجيد رؤية ذلك، لسنا سعداء بالهزيمة، لكنها مباراة، ينبغي علينا مواصلة المشوار».

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد إشبيلية، الذي حقق انتصاره الأول في البطولة على أرضية ميدانه هذا الموسم، إلى 13 نقطة في المركز الرابع، في حين توقف رصيد برشلونة، الذي تلقى خسارته الثانية على التوالي في مختلف المسابقات، عند 19 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف غريمه التقليدي ريال مدريد (المتصدر).