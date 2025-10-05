الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

بيدري: برشلونة يفشل في الهروب من الضغط!

بيدري: برشلونة يفشل في الهروب من الضغط!
5 أكتوبر 2025 22:50

 
إشبيلية (د ب أ)


طالب بيدري لاعب برشلونة بضرورة تحسن الأداء في الفترة القادمة، عقب خسارة الفريق 1 - 4 أمام مضيفه إشبيلية، في المرحلة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.
وقال بيدري عقب اللقاء «لقد حدث الكثير، يتعين علينا أن ننتقد أنفسنا، في الشوط الأول، لم ندافع أو نهاجم بشكل جيد، يجب علينا تحسين الكثير من الأمور لنتمكن من الفوز بالمباريات بعد فترة التوقف الدولي المقبلة».
وأضاف لاعب برشلونة في تصريحاته للموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ماركا) الإسبانية «في الشوط الأول، افتقرنا للحماس، ولم نكن نعرف ماذا نفعل بالكرة، لم نكن في أفضل حالاتنا على الإطلاق».
وأوضح «هذه فرص تحدث الفارق في المباراة، ولكن من الممكن إهدار ركلة جزاء، لم نكن جيدين طوال المباراة، وكان غياب القوة واضحاً، تراجعنا عندما لم يكن من المفترض أن نفعل ذلك، لم نعرف كيف نهرب من الضغط».
وتحدث بيدري عن الهدف الثاني لإشبيلية، الذي طالب لاعبو برشلونة بإلغائه بداعي وجود خطأ ضد الفرنسي جيل كوندي، لاعب الفريق، حيث قال «رأيت خطأ كوندي من الجانب، وأخبرني الحكم أن الالتحام الذي تعرض له بسيط للغاية، ثم احتسب خطأ آخر، بمعني أنه احتسب خطأ ولم يحتسب الآخر»

أخبار ذات صلة
مدرب إشبيلية يتغزل في الفوز الكاسح على برشلونة
فليك: خسارة برشلونة «إيجابية»!

  __2025-10-01T203825Z_111357348_UP1ELA11LC0H3_RTRMADP_3_SOCCER-CHAMPIONS-BAR-PSG-1759351189  

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
إشبيلية
ريال مدريد
بيدري
آخر الأخبار
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
اقتصاد
آركابيتا تتخارج من محفظة تضم تسعة عقارات صناعية في الولايات المتحدة
29 سبتمبر 2025
فلسطينيون ينزحون من مدينة غزة نحو جنوب القطاع (أ ف ب)
الأخبار العالمية
«الصليب الأحمر»: أهالي غزة مروا بعامين من الموت والنزوح القسري
اليوم 01:01
رجال إنقاذ يعملون في موقع مدمر عقب غارة روسية على أوكرانيا (رويترز)
الأخبار العالمية
قتلى وتضرر بنية تحتية بهجوم روسي على أوكرانيا
اليوم 01:01
عضو في اللجان المحلية تدلي بصوتها في عملية اختيار أعضاء البرلمان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترقب لنتائج انتخابات مجلس الشعب في سوريا
اليوم 01:01
أفراد من الحرس الوطني خلال دورية في واشنطن العاصمة (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب يأذن بنشر قوات الحرس الوطني في شيكاغو
اليوم 01:01
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©