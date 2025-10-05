بيدري: برشلونة يفشل في الهروب من الضغط!



إشبيلية (د ب أ)



طالب بيدري لاعب برشلونة بضرورة تحسن الأداء في الفترة القادمة، عقب خسارة الفريق 1 - 4 أمام مضيفه إشبيلية، في المرحلة الثامنة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال بيدري عقب اللقاء «لقد حدث الكثير، يتعين علينا أن ننتقد أنفسنا، في الشوط الأول، لم ندافع أو نهاجم بشكل جيد، يجب علينا تحسين الكثير من الأمور لنتمكن من الفوز بالمباريات بعد فترة التوقف الدولي المقبلة».

وأضاف لاعب برشلونة في تصريحاته للموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة (ماركا) الإسبانية «في الشوط الأول، افتقرنا للحماس، ولم نكن نعرف ماذا نفعل بالكرة، لم نكن في أفضل حالاتنا على الإطلاق».

وأوضح «هذه فرص تحدث الفارق في المباراة، ولكن من الممكن إهدار ركلة جزاء، لم نكن جيدين طوال المباراة، وكان غياب القوة واضحاً، تراجعنا عندما لم يكن من المفترض أن نفعل ذلك، لم نعرف كيف نهرب من الضغط».

وتحدث بيدري عن الهدف الثاني لإشبيلية، الذي طالب لاعبو برشلونة بإلغائه بداعي وجود خطأ ضد الفرنسي جيل كوندي، لاعب الفريق، حيث قال «رأيت خطأ كوندي من الجانب، وأخبرني الحكم أن الالتحام الذي تعرض له بسيط للغاية، ثم احتسب خطأ آخر، بمعني أنه احتسب خطأ ولم يحتسب الآخر»

