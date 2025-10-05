الإثنين 6 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
مدرب إشبيلية يتغزل في الفوز الكاسح على برشلونة

5 أكتوبر 2025 22:51

 
إشبيلية (د ب أ)

أثنى ماتياس ألميدا، المدير الفني لفريق إشبيلية، على فوز فريقه الكاسح 4-1 على ضيفه برشلونة، في قمة مباريات المرحلة الثامنة لبطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، مشيراً إلى أن فريقه تجاوز الكثير من السلبيات التي عانى منها في الفترة الأخيرة.
وقال ألميدا في تصريحاته التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لصحيفة «ماركا» الإسبانية عقب اللقاء «سعيد للغاية بهذا الانتصار. كنا بحاجة للفوز على ملعبنا، لم نفز على برشلونة منذ عشر سنوات».
أضاف ألميدا «تجاوزنا الكثير من السلبيات، كان هناك التزام ونضال واحترام للذات، وبالنظر إلى الخصم، لقد لعبنا مباراة جيدة جداً، لكن ما تبقى لي هو التفاني وأداء اللاعبين».
أوضح المدرب الأرجنتيني «أعتقد أن المباراة كانت جيدة، درسناها جيداً ونجحنا في مسعانا، إذا سمحت لبرشلونة بالتقدم عليك، فهذا يضرك، كان ينبغي علينا أن نلعب دون أن نمنحهم أي مساحة، لم تكن مجرد مرحلة دفاعية، بل كان علينا أن نلعب، وهم من بين أفضل الفرق في الضغط، لم ننجح في ذلك في الهجمة التي تسببت في هدفهم، كان واضحاً ما يجب علينا القيام به، نحن على الطريق الصحيح».
وتابع: «إنني أثق في قدرات اللاعبين، لقد أظهرنا أداءً جيداً في بعض المباريات، فزنا بالمباراة الأخيرة دون أن نلعب بشكل جيد، كان يتعين علينا أن نلعب مباراة مثالية؛ لأن الإهمال يؤذينا».
واستطرد: «كان ذلك واضحاً في المرمى، لديهم لاعبون ممتازون. اليوم سارت الأمور كما خططنا، يجب علينا أن نمضي قدما، وأن نحافظ على هدوئنا، وأن نستمتع بهذه اللحظات».
واختتم مدرب الفريق الأندلسي حديثه بالقول: «أعتقد أننا عملنا كفريق واحد منذ اليوم الأول، أعطي الأولوية للمجموعة، الجميع سيشارك، يتعين عليهم أن يكونوا مستعدين، هذا طريق طويل، يجب علينا أن نعرف كيف نستمتع بالرحلة ونسلكها، مع ما لدينا من إمكانيات، وما يمكننا تحسينه».

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
إشبيلية
