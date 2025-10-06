«مبابي الصغير» يطعن قلب سان جيرمان!

باريس (أ ف ب)



فرّط باريس سان جيرمان بالفوز على مضيفه ليل، واكتفى بالتعادل معه 1-1، بعد أن تقدم عليه حتى الدقيقة 85، في ختام المرحلة السابعة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

وبقي سان جيرمان في صدارة الترتيب برصيد 16 نقطة، لكن مارسيليا نجح في تقليص الفارق عنه إلى نقطة واحدة، إثر فوزه على مضيفه متز 3-0.

استمر غياب لاعبين مؤثرين في صفوف باريس سان جيرمان بداعي الإصابة، أبرزهم عثمان ديمبلي، وديزيريه دويه، وقائده البرازيلي ماركينيوس.

كما قرر مدربه الإسباني لويس إنريكي إراحة بعض نجومه أمثال الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي، ولاعب وسطه فيتينيا، ومواطنه الظهير الأيسر نونو منديش، قبل أن يشارك الثلاثي في الشوط الثاني.

في المقابل، قاد هجوم ليل المخضرم أوليفييه جيرو، في حين لم يجلس مدرب ليل برونو جينيزو على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين لطرده في مباراة فريقه الأخيرة ضد ليون الأسبوع الماضي.

انتظر سان جرمان منتصف الشوط الثاني ليفتتح التسجيل من ركلة حرة مباشرة سددها نونو منديش ببراعة (66)، وسنحت أمام حكيمي الذي دخل احتياطياً فرصة إضافة الهدف الثاني، إثر تمريرة متقنة من منديش نفسه أطاحها خارج الخشبات الثلاث (82).

ونجح ايثان مبابي لاعب باريس سان جيرمان السابق الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد كيليان مبابي الذي تواجد في مدرجات ملعب ليل إلى جانب والده، في إدراك التعادل من كرة زاحفة خدعت حارس النادي الباريسي لوكا شوفالييه (85).