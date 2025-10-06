جوارديولا.. «عشاء الأساطير» في «الحفل 250»



لندن (د ب أ)



يشعر جوسيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي بالفخر، بعدما أصبح أسرع مدرب في تاريخ بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، يصل إلى 250 فوزاً في المسابقة العريقة.

وضمن هدف المهاجم النرويجي إرلينج هالاند في الشوط الأول، الفوز 1- صفر في لقاء الفريق «السماوي» مع مضيفه برينتفورد، ضمن منافسات المرحلة الثامنة للبطولة، والذي أوصل جوارديولا إلى هذه اللحظة التاريخية.

ووصل المدرب الإسباني إلى هذا الرقم بعد 359 مباراة، أي أسرع بـ55 مباراة من المدرب التالي في القائمة، حيث احتاج السير أليكس فيرجسون إلى 404 مباريات للوصول إلى 250 فوزاً في المسابقة مع ناديه مانشستر يونايتد، ثم الفرنسي آرسين فينجر الذي احتاج إلى 423 مباراة مع أرسنال.

وقال جوارديولا في مؤتمره الصحفي بعد المباراة: «شكراً جزيلاً، هذا يعني الكثير حقاً، لا يمكنك أن تأخذ هذه الأوسمة، إنه شرف لي أن أكون بجانب السير أليكس فيرجسون، وآرسين فينجر».

وأضاف في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لمانشستر سيتي: «سأدعوهما إلى عشاء جيد، ربما ليس في مانشستر، ربما في مكان به شمس أكثر، لا، سنفعلها في مانشستر».

وواصل: «إنه شرف ومتعة أن أكون جزءاً من ذلك في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، لكن بالطبع أقول شكراً للنادي واللاعبين، وكل الطاقم الذي كان لدي لأنه هناك الكثير من المباريات وفعلناها أسرع، وأفضل، وأنا سعيد للغاية، لنذهب من أجل 250 أخرى».

وعن المباراة نفسها ضد برينتفورد، كان جوارديولا سعيداً بحصد ثلاث نقاط ثمينة رفعت رصيد ناديه إلى المركز الخامس في الدوري الإنجليزي.

وتمنى جوارديولا لو أن فريقه سجل أكثر خلال الشوط الأول، الذي فرض خلاله هيمنته، لكنه كان سعيداً بالفوز والتقدم الذي حققه الفريق في الشهرين الأولين من الموسم. وكشف: «في الشوط الأول كنا في أفضل مستوياتنا منذ أشهر عديدة، لكن لم نستطع تسجيل المزيد من الأهداف التي كانت ستجعل المباراة أسهل قليلاً».

وأشار: «كنا نعرف في الاستراحة أنهم سيدفعون أكثر لأن الدوري الإنجليزي، وكل شيء هكذا».

وقال: «لقد لعبوا المزيد من الكرات الطويلة، وكان الأمر أصعب بكثير بسبب الرياح، لقد عانينا من الركنيات، لكن المباراة كانت جيدة، ولعبنا جيداً ودافعنا جيداً، لأنهم لم يخلقوا الكثير من الفرص».

وأضاف: «في الشوط الأول صنعنا تقريباً فرصاً واضحة، قليل مثل مباراة منتصف الأسبوع ضد موناكو الفرنسي بدوري أبطال أوروبا، أنا سعيد بهذا الشهر، ونحن هناك ونتحسن أكثر فأكثر، مباراة تلو الأخرى».

وشدد مدرب مانشستر سيتي :«النتيجة كانت ممكنة بفضل النجوم في كلا الطرفين».

وبينما أحرز هالاند هدف الفوز في الشوط الأول، قام الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى سيتي، بتصد حاسم ضد إيجور تياجو في الشوط الثاني من عمر اللقاء، ليؤمن للفريق النقاط الثلاث.

وأشاد جوارديولا بكل اللاعبين أثناء حديثه مع الإعلام بعد المباراة، حيث تحدث عن هالاند قائلاً: «قلت قبل شهر إنه الأفضل، وذلك العام الذي فزنا فيه بالثلاثية، لا أعرف كم هدفاً سجل، ربما 50 مليون هدف، ولكن الآن وقع عقداً لسنوات عديدة، ينبغي علينا أن نجده أكثر، لكنه أصبح أكثر مشاركة في اللعب، ليس فقط في إنهاء الهجمات، إنه أكثر على الكرة، ويعمل كثيراً بأخلاقياته، بالضغط، وأنا سعيد جداً، وآمل هذا الأسبوع أن يسجل المزيد مع منتخب النرويج ويعود جاهزا لمباراة إيفرتون».

وعن الوافد الجديد في الصيف دوناروما أضاف: «لقد لعب على مستوى عالٍ، وهو صغير جداً - كان عمره 17 عاما عندما لعب لأول مرة مع المنتخب الإيطالي».

وتابع: «الآن عمره 26 عاماً، ويبدو وكأنه كان يلعب منذ قرون، إنه يتمتع بالهدوء والحضور، حراس الأندية الكبيرة يجب أن ينقذوا بعض الفرص القليلة عندما يلعبون بشكل جيد، وعادة في الأندية التي تلعب جيداً لا تستقبل الكثير من الأهداف، لكن في هذه اللقطة كان عليه أن ينقذها وقد فعل ذلك اليوم».

وأخيراً قال جوارديولا: «كانت الحالة واضحة، ارتكبنا خطأ، وكانت 1 ضد 1 وضد فريق يلعب الكرات الطويلة والكرات الثابتة، دوناروما كان هناك وهذا ساعدنا كثيراً». يذكر أن مانشستر سيتي رفع رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس، بفارق 3 نقاط أمام أرسنال (المتصدر).