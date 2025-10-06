هالاند: طفلي سر تألقي!



لندن (د ب أ)



أبدى إرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي سعادة كبيرة بتسجيله هدفه التاسع في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، ليساعد فريقه على الفوز 1-صفر على برينتفورد.

هز هالاند الشباك في 22 من أصل 23 ملعباً لعب فيها في الدوري الإنجليزي، وسجل أيضاً في تسع مباريات متتالية مع ناديه ومنتخب بلاده هذا الموسم، بواقع 6 أهداف في مباراتين مع النرويج، و10 في 7 مع الفريق الإنجليزي، ليحتفل بأطول سلسلة تهديفية له في الدوري الإنجليزي أو مسيرته الدولية.

وسئل هالاند عقب المباراة عما إذا كان يعيش أفضل فترة في حياته، ليجيب بلا تردد «نعم، لم يسبق لي الوصول لهذه الحالة».

أضاف في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه: «وصلت إلى هذه الحالة بفضل التحضير والاستعداد للمباريات، فالجاهزية البدنية لا تكفي، بل لابد أيضاً من الجاهزية الذهنية».

تابع: «بصراحة، لقد استفدت كثيراً من ابني، لأنني انعزل عن العالم أكثر من أي وقت مضى، ولا أفكر إطلاقاً في كرة القدم، عندما أعود إلى المنزل، أحاول الاسترخاء أكثر، لذا طفلي الصغير يستحق التحية فيما وصلت له».

وعن الفوز على برينتفورد، واصل المهاجم النرويجي: «كانت مباراة صعبة، وتذكرت فريق ستوك سيتي مع روري ديلاب قبل 15 عاماً، لقد حققنا فوزاً مهماً ورائعاً». وأوضح «برينتفورد فريق قوي بدنياً، ويعتمدون بشكل كبير على رميات التماس، لذا تبقى مواجهته صعبة، ولكننا نجحنا في التعامل معهم بفضل التحليل الجيد لهم، وخط دفاعنا قام بعمله بامتياز، ويستحقون التحية أيضاً».

واختتم هالاند تصريحه بالقول: «اللعب ضد دفاع متكتل من ثلاثة لاعبين من ذوي القوة الجسدية مع ثنائي قوي أمامهم، يبقى مهمة صعبة، لأنني أكون محاطاً دائماً بخمسة لاعبين، وهذا ليس سهلاً».