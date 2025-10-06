الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
منتخب ألمانيا يغلق الباب في وجه نوير

منتخب ألمانيا يغلق الباب في وجه نوير
6 أكتوبر 2025 10:22

 
برلين (د ب أ)

أكد رودي فولر، المدير الرياضي للمنتخب الألماني لكرة القدم، أن عودة الحارس المخضرم مانويل نوير إلى صفوف الفريق ليست واردة في الوقت الحالي.
واعتزل نوير، الذي تُوج بكأس العالم عام 2014، اللعب الدولي العام الماضي، لكن ثمة دعوات لضمه خاصة في ظل الوضع الذي يحيط حالياً بالحارس الأساسي الجديد مارك-أندريه تير شتيجن.
ويغيب تير شتيجن عن الملاعب حالياً بعد خضوعه لجراحة في الظهر، ولم يعد الحارس الأساسي في ناديه برشلونة الإسباني، وربما يواجه صعوبة في الحصول على دقائق لعب كافية قبل كأس العالم العام المقبل.
ويتولى أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، مهمة الحارس البديل حالياً، وصرح فولر لمحطة (سكاي) التلفزيونية، بأن عودة نوير ليست واردة، مع أنه يعرف أن الأمر مثير للاهتمام.
وقال فولر: «حارس مرمى مثل مارك-أندريه تير شتيجن يستحق في النهاية المشاركة في كأس العالم، رغم أن أوليفر باومان يقدم أداءً جيداً، بالتأكيد نأمل أن يعود مارك أندريه».
وأكد فولر أن تير شتيجن سيحتاج إلى خوض مباريات مع ناديه، ليكون مرشحاً للعب في كأس العالم، التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا العام المقبل . واستبعد نوير نفسه العودة قبل ثلاثة أسابيع، قائلاً: «قررت بنفسي عدم اللعب مع المنتخب الوطني بعد الآن»، مشدداً على أن هذا القرار نهائي.
ويلعب منتخب ألمانيا ضد لوكسمبورج، يوم الجمعة المقبل، ثم ضد أيرلندا الشمالية بعد ثلاثة أيام في الجولتين المقبلتين بمجموعته في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

 

