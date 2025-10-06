هالاند يكسر القوانين ويغزو ملاعب «البريميرليج»!



معتز الشامي (أبوظبي)



سجل إيرلينج هالاند هدفه التاسع هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليقود مانشستر سيتي إلى الفوز 1-0 على برينتفورد، في الجولة السابعة من «البريميرليج».

وأحرز هالاند هدفه الأول في ملعب «جي تيك كوميونيتي»، ليحقق المهاجم النرويجي إنجازاً جديداً في «البريميرليج»، حيث نجح هالاند في هز الشباك بـ 22 من أصل 23 ملعباً لعب فيها في الدوري الإنجليزي، وهي أعلى نسبة في تاريخ المسابقة (96%).

وسجل مهاجم مانشستر سيتي في جميع الملاعب التي لعب عليها في إنجلترا باستثناء ملعب واحد فقط، يمثل له عقبة حتى الآن، وهو أنفيلد قلعة ليفربول، ومع ذلك، قد يكون على المهاجم النرويجي الانتظار لفترة طويلة لتحقيق نسبة 100% والتسجيل في الملعب الأيقوني، حيث يواجه مانشستر سيتي نظيره ليفربول في أنفيلد، بالدوري الإنجليزي، في 7 فبراير 2026.

وسجل هالاند في تسع مباريات متتالية مع النادي والمنتخب، وهي أطول سلسلة تسجيل في مسيرته في الدوري الممتاز أو على المستوى الدولي، وأحرز المهاجم 9 أهداف في 7 مباريات مع مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي، و3 أهداف في مباراتين في دوري أبطال أوروبا، و6 أهداف في مباراتين مع النرويج، بما في ذلك 5 أهداف ضد مولدوفا.

ويتصدر هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي حتى الآن برصيد 9 أهداف، من 7 مباريات، متقدماً على الغاني أنطوان سيمنيو، مهاجم فريق بورنموث في المركز الثاني بـ 6 أهداف.

وبالنظر للأرقام الاستثنائية لهالاند، سجل النرويجي سجل 94 هدفاً في الدوري الإنجليزي تحت قيادة بيب جوارديولا، ليصبح عاشر لاعب في تاريخ «البريميرليج»، من حيث الأهداف التي سجلها مع مدرب واحد، رغم أنه خاض فقط 104 مباريات تحت إشراف الإسباني.

ويتزامن هذا الانفجار التهديفي مع أدائه القوي هذا الموسم، حيث واصل هالاند مسلسل التسجيل ليحقق هدفه التاسع في «البريميرليج» هذا الموسم بمباراته ضد برينتفورد. ويُضاف إلى ذلك أن فوز السيتي بأداء حذر شهد تألقه مجددا، مع تأثر أداء الفريق نتيجة إصابة لاعب الوسط رودري.

وإذا استمر هالاند على هذا النسق، فهو مهيأ لكسر أكبر الأرقام القياسية في تاريخ «البريميرليج»، ليس فقط من حيث الأهداف، بل من حيث الثبات والتنوع التهديفي.