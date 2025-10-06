الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الرياضي بيروت بطل «أبوظبي الدولية لكرة السلة»

الرياضي بيروت بطل «أبوظبي الدولية لكرة السلة»
6 أكتوبر 2025 10:59

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
"الطوارئ والأزمات" لإمارة أبوظبي ينفِّذ تمريناً شاملاً في محطات براكة للطاقة النووية
إعلان تفاصيل «سياسة اﻟﻤدارس بشأن سلوك الطلبة» في أبوظبي

تُوِّج النادي الرياضي بيروت، بطلاً لبطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة 2025، بعد فوزه على الشارقة الإماراتي بفارق 13 نقطة (88 - 75)، في المباراة النهائية للنسخة الثانية من البطولة، التي أُقيمت في صالة نادي الجزيرة، برعاية ADQ القابضة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف اتحاد كرة السلة، وتنظيم نادي الوحدة بالتعاون مع شركة «جلوبال أكتيف سبورتس»، وسط حضور جماهيري كبير.
توّج الفائزين كلٌّ من، الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد اللطيف الفردان، رئيس اتحاد كرة السلة، وأكرم حلبي، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعبيد مفتاح المحرزي، مدير البطولة.
وحصل لاعب النادي الرياضي الكرواتي إيفان بوفا على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، فيما نال مدرب الفريق ومنتخب لبنان أحمد فران جائزة أفضل مدرب في البطولة، كما فاز لاعب الرياضي هايك جيوكجيان بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وذهبت جائزة أفضل مسجل إلى لاعب الشانفيل ستدمون ليمون، بينما حصل زميله باسل حرفوش على جائزة أفضل مسدد ثلاثيّات، أما جائزة أفضل مدافع فكانت من نصيب لاعب الشارقة كافل بيغبي ويليامس، فيما نال لاعب الرياضي أمير سعود جائزة أفضل لاعب سادس.
وفي النهائي المثير، بدأ الفريقان المباراة بتركيز عالٍ، بعد أن درسا بعضهما جيداً خلال المواجهة الأولى في ختام الدور الأول، والتي انتهت لمصلحة الشارقة الإماراتي (83-80).
وجاءت المباراة قوية من الناحية الدفاعية، نظراً لامتلاك الفريقين مجموعة من النجوم المميزين، وبعد مرور خمس دقائق من الربع الثاني، تقدّم الرياضي (36-32)، ليطلب مدرب الشارقة عبد الحميد الحوسني وقتاً مستقطعاً، لكن الفريق اللبناني واصل تفوقه منهياً الشوط الأول (47-36).
واللافت أن الرياضي في الربعين الأول والثاني ركّز على اللعب من تحت السلة، ولم يلجأ إلى التسديد من خارج القوس سوى مرتين فقط، نجح في إحداهما هايك غيوكجيان، في حين اعتمد الفريق الإماراتي على التسديدات الثلاثية، حيث سدّد لاعبوه 13 مرة في الشوط الأول لم ينجحوا منها إلا في اثنتين. واستمرّ الأداء على المنوال ذاته في الربع الثالث الذي انتهى (65-56) لمصلحة الرياضي، قبل أن يفرض بطل لبنان أفضليته في الربع الأخير، متقدماً (82-64)، وسط أجواء حماسية كبيرة ومحاولات متواصلة من الشارقة العنيد، غير أن الرياضي حافظ على تركيزه حتى صافرة النهاية، ليحسم اللقاء (88-75) ويتوّج بلقب البطولة.
قاد المباراة الحكام الدوليون، عبد الله الأدماوي من السعودية، وحسن حاجي وسالم الزعابي من الإمارات.

كرة السلة
أبوظبي
مجلس أبوظبي الرياضي
آخر الأخبار
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©