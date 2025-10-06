الرياضي بيروت بطل «أبوظبي الدولية لكرة السلة»

أبوظبي (الاتحاد)

تُوِّج النادي الرياضي بيروت، بطلاً لبطولة أبوظبي الدولية لكرة السلة 2025، بعد فوزه على الشارقة الإماراتي بفارق 13 نقطة (88 - 75)، في المباراة النهائية للنسخة الثانية من البطولة، التي أُقيمت في صالة نادي الجزيرة، برعاية ADQ القابضة، وبدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف اتحاد كرة السلة، وتنظيم نادي الوحدة بالتعاون مع شركة «جلوبال أكتيف سبورتس»، وسط حضور جماهيري كبير.

توّج الفائزين كلٌّ من، الدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد لمجلس أبوظبي الرياضي، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد اللطيف الفردان، رئيس اتحاد كرة السلة، وأكرم حلبي، رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد الآسيوي، وعبيد مفتاح المحرزي، مدير البطولة.

وحصل لاعب النادي الرياضي الكرواتي إيفان بوفا على جائزة أفضل لاعب في المباراة النهائية، فيما نال مدرب الفريق ومنتخب لبنان أحمد فران جائزة أفضل مدرب في البطولة، كما فاز لاعب الرياضي هايك جيوكجيان بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وذهبت جائزة أفضل مسجل إلى لاعب الشانفيل ستدمون ليمون، بينما حصل زميله باسل حرفوش على جائزة أفضل مسدد ثلاثيّات، أما جائزة أفضل مدافع فكانت من نصيب لاعب الشارقة كافل بيغبي ويليامس، فيما نال لاعب الرياضي أمير سعود جائزة أفضل لاعب سادس.

وفي النهائي المثير، بدأ الفريقان المباراة بتركيز عالٍ، بعد أن درسا بعضهما جيداً خلال المواجهة الأولى في ختام الدور الأول، والتي انتهت لمصلحة الشارقة الإماراتي (83-80).

وجاءت المباراة قوية من الناحية الدفاعية، نظراً لامتلاك الفريقين مجموعة من النجوم المميزين، وبعد مرور خمس دقائق من الربع الثاني، تقدّم الرياضي (36-32)، ليطلب مدرب الشارقة عبد الحميد الحوسني وقتاً مستقطعاً، لكن الفريق اللبناني واصل تفوقه منهياً الشوط الأول (47-36).

واللافت أن الرياضي في الربعين الأول والثاني ركّز على اللعب من تحت السلة، ولم يلجأ إلى التسديد من خارج القوس سوى مرتين فقط، نجح في إحداهما هايك غيوكجيان، في حين اعتمد الفريق الإماراتي على التسديدات الثلاثية، حيث سدّد لاعبوه 13 مرة في الشوط الأول لم ينجحوا منها إلا في اثنتين. واستمرّ الأداء على المنوال ذاته في الربع الثالث الذي انتهى (65-56) لمصلحة الرياضي، قبل أن يفرض بطل لبنان أفضليته في الربع الأخير، متقدماً (82-64)، وسط أجواء حماسية كبيرة ومحاولات متواصلة من الشارقة العنيد، غير أن الرياضي حافظ على تركيزه حتى صافرة النهاية، ليحسم اللقاء (88-75) ويتوّج بلقب البطولة.

قاد المباراة الحكام الدوليون، عبد الله الأدماوي من السعودية، وحسن حاجي وسالم الزعابي من الإمارات.