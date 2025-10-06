الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
عرض الهلال لشراء كين يصدم بايرن ميونيخ!

6 أكتوبر 2025 11:19

 
علي معالي (أبوظبي)

تلقى هاري كين عرضاً مذهلاً لمغادرة بايرن ميونيخ الألماني، ومواصلة مسيرته في الهلال السعودي، ويمتد عقد اللاعب الإنجليزي مع العملاق الألماني حتى «صيف 2027»، ولكن وفقاً لصحيفة «بيلد» الألمانية، يُبدي الهلال اهتماماً جاداً باللاعب، وأفادت التقارير بأن المهاجم وصله عقد لمدة ثلاث سنوات بقيمة 261 مليون جنيه إسترليني، وقوبل العرض بصدمة في أوساط النادي «البافاري»!
وكان الهلال يتابع كين منذ فترة طويلة، وأراد التعاقد معه حتى قبل انتقاله إلى بايرن ميونيخ، ولكنه لم ينجح في ذلك، وبعد التألق اللافت والأرقام القياسية التي يحققها المهاجم الإنجليزي حالياً، يستعد النادي السعودي مرة أخرى لتقديم «عرض مذهل» ربما يغير خطط اللاعب.

السعودية
الدوري السعودي
الدوري الألماني
البوندسليجا
بايرن
بايرن ميونيخ
هاري كين
