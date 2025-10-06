الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رينجرز يقيل مدربه

رينجرز يقيل مدربه
6 أكتوبر 2025 11:22

 

لندن (د ب أ)

أعلن نادي رينجرز الأسكتلندي لكرة القدم إقالة مدربه راسل مارتن، بعد أن تسبب التعادل 1-1 مع فالكيرك في تواجد الفريق في النصف الأخير من جدول الترتيب.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا)، أن مارتن قاد رينجرز لتحقيق انتصار وحيد في سبع مباريات بالدوري، واحتاج إلى تدخل الشرطة لمساعدته على الخروج من موقف سيارات ملعب فالكيرك، حيث عبر مشجعو رينجرز عن غضبهم.
وذكر بيان للنادي: «يؤكد نادي رينجرز انفصاله عن المدرب راسل مارتن».
وأضاف البيان: «بينما تحتاج جميع فترات الانتقال بعض الوقت، إلا أن النتائج لم ترتق إلى مستوى توقعات النادي».
وتعرض مارتن لضغوط متزايدة، حيث طالب المشجعون برحيله، حتى بعد أن حقق الفريق فوزاً متأخراً على ليفينجستون في عطلة نهاية الأسبوع السابقة.
وأعرب المشجعون عن غضبهم مرة أخرى على اللاعب الدولي الأسكتلندي السابق، بعد أن افتتح المهاجم بويان ميوفسكي التسجيل في ملعب فالكيرك، وتكررت الهتافات ضده، بعد أن عادل هنري كارترايت النتيجة لمصلحة فريق فالكيرك.
وبعد أن قام أفراد الأمن بمرافقة مارتن إلى موقف السيارات، ثم قامت الشرطة بمرافقة السيارة للخروج من الملعب، قام المشجعون بمحاصرة حافلة الفريق.
التعادل ترك فريق رينجرز في المركز الثامن بجدول ترتيب أندية الدوري الأسكتلندي بفارق 11 نقطة، خلف فريق هارتز، المتصدر.
وأكد رينجرز أن مات جيل، مساعد مارتن، وميكي ويليامسون، مدرب الفريق الأول، سيرحلان عن النادي، وكان قد تم تعيين مارتين قبل أربعة أشهر، بعد عملية توظيف مطولة أعقبت إقالة فيليب كليمنت في شهر فبراير الماضي.

 

