المغرب تواجه كوريا الجنوبية في «مونديال الشباب»



تشيلي (رويترز)



تعادل منتخب السعودية 1-1 مع نظيره النرويجي، في ختام مبارياته في كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً، ليحصد أول نقطة له في المجموعة السادسة، ويودع البطولة.

واحتل المنتخب السعودي المركز الرابع والأخير في المجموعة بنقطة واحدة، بتعادله مع النرويج، فيما تأهلت النرويج مع كولومبيا إلى دور الستة عشر، ولكل منهما خمس نقاط.

وأدرك طلال حاجي التعادل للسعودية من ركلة جزاء في الدقيقة 53، ليلغي تقدم النرويج في الدقيقة 46 عن طريق نيكلاس كيمب.

ومن ناحية أخرى ودع المنتخب المصري البطولة أيضاً، بعدما أخفق في احتلال أحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

واحتلت مصر المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط متأخرة بفارق البطاقات الصفراء عن تشيلي صاحبة الأرض والجمهور والمركز الثاني.

وتصدر المغرب المجموعة الثالثة بست نقاط، بعد خسارته من المكسيك في الجولة الأخيرة، لكنه سيواجه كوريا الجنوبية، ثالث المجموعة الثانية، في دور الستة عشر يوم الجمعة المقبل.