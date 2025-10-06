الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

المغرب تواجه كوريا الجنوبية في «مونديال الشباب»

المغرب تواجه كوريا الجنوبية في «مونديال الشباب»
6 أكتوبر 2025 11:46

 
تشيلي (رويترز)

أخبار ذات صلة
رئيس وزراء الصين يزور كوريا الشمالية
مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل في مصر


تعادل منتخب السعودية 1-1 مع نظيره النرويجي، في ختام مبارياته في كأس العالم لكرة القدم للشباب تحت 20 عاماً، ليحصد أول نقطة له في المجموعة السادسة، ويودع البطولة.
واحتل المنتخب السعودي المركز الرابع والأخير في المجموعة بنقطة واحدة، بتعادله مع النرويج، فيما تأهلت النرويج مع كولومبيا إلى دور الستة عشر، ولكل منهما خمس نقاط.
وأدرك طلال حاجي التعادل للسعودية من ركلة جزاء في الدقيقة 53، ليلغي تقدم النرويج في الدقيقة 46 عن طريق نيكلاس كيمب.
ومن ناحية أخرى ودع المنتخب المصري البطولة أيضاً، بعدما أخفق في احتلال أحد أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.
واحتلت مصر المركز الثالث في المجموعة الأولى بثلاث نقاط متأخرة بفارق البطاقات الصفراء عن تشيلي صاحبة الأرض والجمهور والمركز الثاني.
وتصدر المغرب المجموعة الثالثة بست نقاط، بعد خسارته من المكسيك في الجولة الأخيرة، لكنه سيواجه كوريا الجنوبية، ثالث المجموعة الثانية، في دور الستة عشر يوم الجمعة المقبل.

كأس العالم للشباب
السعودية
مصر
المغرب
تشيلي
النرويج
كوريا
كوريا الجنوبية
آخر الأخبار
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©