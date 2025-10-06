إيجليسياس بديل يامال في قائمة إسبانيا



مدريد (أ ف ب)



انضم مهاجم سلتا فيجو الإسباني بورخا إيجليسياس صاحب 6 أهداف في 10 مباريات منذ بداية الموسم، إلى تشكيلة إسبانيا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد جورجيا وبلغاريا، وفقاً لما أفاد الاتحاد المحلي لكرة القدم.

وكان المدرب لويس دي لا فوينتي أعلن عن قائمة لم تتضمن إيجليسياس، إلّا أن غياب لامين يامال الذي ما زال يعاني الألم، منذ هزيمة فريقه برشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 1-2 في دوري أبطال أوروبا، شرع الباب أمام استدعاء مهاجم سلتا فيجو البالغ 32 عاماً.

وكان برشلونة أعلن أن نجمه الصاعد سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.

ويلعب منتخب «لا روخا» أمام جورجيا في 11 أكتوبر الحالي في إلتشي، قبل أن يواجه بلغاريا بعد ثلاثة أيام في بلد الوليد.

كما تحوم الشكوك حول مشاركة خط الوسط رودري الذي تعرض لإصابة الأحد في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.

استُدعي إيجليسياس إلى المنتخب الوطني للمرة الأولى عام 2022 من قِبل لويس إنريكي المدرب الحالي لنادي سان جيرمان، وخاض مباراته الأولى في الخسارة أمام سويسرا 1-2 في دوري الأمم الأوروبية.

وبعد غيابه عن مونديال قطر 2022، عاد إيجليسياس إلى صفوف المنتخب في مارس 2023 بعد تولي دي لا فوينتي المهام الفنية، ولكن في مباراته الدولية الثانية والأخيرة حتى الآن، مُني بهزيمة أخرى أمام أسكتلندا 0-2.