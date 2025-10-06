الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

إيجليسياس بديل يامال في قائمة إسبانيا

إيجليسياس بديل يامال في قائمة إسبانيا
6 أكتوبر 2025 12:15

 
مدريد (أ ف ب)

انضم مهاجم سلتا فيجو الإسباني بورخا إيجليسياس صاحب 6 أهداف في 10 مباريات منذ بداية الموسم، إلى تشكيلة إسبانيا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 ضد جورجيا وبلغاريا، وفقاً لما أفاد الاتحاد المحلي لكرة القدم.
وكان المدرب لويس دي لا فوينتي أعلن عن قائمة لم تتضمن إيجليسياس، إلّا أن غياب لامين يامال الذي ما زال يعاني الألم، منذ هزيمة فريقه برشلونة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي 1-2 في دوري أبطال أوروبا، شرع الباب أمام استدعاء مهاجم سلتا فيجو البالغ 32 عاماً.
وكان برشلونة أعلن أن نجمه الصاعد سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين أسبوعين وثلاثة أسابيع.
ويلعب منتخب «لا روخا» أمام جورجيا في 11 أكتوبر الحالي في إلتشي، قبل أن يواجه بلغاريا بعد ثلاثة أيام في بلد الوليد.
كما تحوم الشكوك حول مشاركة خط الوسط رودري الذي تعرض لإصابة الأحد في الدوري الإنجليزي مع مانشستر سيتي.
استُدعي إيجليسياس إلى المنتخب الوطني للمرة الأولى عام 2022 من قِبل لويس إنريكي المدرب الحالي لنادي سان جيرمان، وخاض مباراته الأولى في الخسارة أمام سويسرا 1-2 في دوري الأمم الأوروبية.
وبعد غيابه عن مونديال قطر 2022، عاد إيجليسياس إلى صفوف المنتخب في مارس 2023 بعد تولي دي لا فوينتي المهام الفنية، ولكن في مباراته الدولية الثانية والأخيرة حتى الآن، مُني بهزيمة أخرى أمام أسكتلندا 0-2.

إسبانيا
تصفيات كأس العالم
جورجيا
بلغاريا
لامين يامال
برشلونة
دوري أبطال أوروبا
باريس
باريس سان جيرمان
