الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

25 فريقاً في مهرجان اتحاد الكرة للبراعم

25 فريقاً في مهرجان اتحاد الكرة للبراعم
6 أكتوبر 2025 12:22

دبي (الاتحاد)

انطلقت منافسات مهرجان البراعم مواليد 2017، الذي يُنظمه اتحاد كرة القدم، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الممارسين في الفئات السنية المبكرة، واكتشاف المواهب الواعدة، وتأهيلها ضمن منظومة تتماشى مع الخطط المستقبلية للاتحاد.
ويُشارك في المهرجان 25 فريقاً يمثلون أندية العين، الوحدة، شباب الأهلي، الجزيرة، الشارقة، الوصل، عجمان، النصر، خورفكان، اتحاد كلباء، حتا، الإمارات، دبا، العروبة، الفجيرة، دبا الحصن، الذيد، العربي، الجزيرة الحمراء وفالكون.
ويعكس هذا العدد حجم الاهتمام الواسع بالأجيال الصاعدة ودعم الأندية الإماراتية لبرامج الاتحاد الخاصة بالبراعم.
وتم تقسيم الفرق المشاركة الى خمس مجموعات، وتستضيف فعالياته ملاعب أندية، شباب الأهلي في العوير، أكاديمية نادي الجزيرة، العربي، الفجيرة والإمارات، ويستمر المهرجان بوتيرة منتظمة حتى نهاية الموسم الكروي.
ويُعد هذا المهرجان من أبرز المبادرات الفنية التي ينفذها اتحاد الكرة لتعزيز العمل مع الصغار، حيث تُركِّز برامجه على صقل المهارات الأساسية، وتنمية روح اللعب الجماعي، وروح المبادرة، والالتزام داخل الملعب. ويبتعد النظام المعتمد في المهرجانات الكروية للبراعم التي يُنظمها اتحاد الكرة عن فكرة النتائج وحساب النقاط، ليقدّم بيئة تعليمية مشجعة وآمنة تُتيح للأطفال خوض تجربة تنافسية من دون أي ضغوط.

اتحاد الكرة
العين
الوحدة
شباب الأهلي
الجزيرة
