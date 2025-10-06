الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«القيمة السوقية» في «الليجا».. يامال على القمة وفينيسيوس يسجل تراجعاً!

«القيمة السوقية» في «الليجا».. يامال على القمة وفينيسيوس يسجل تراجعاً!
6 أكتوبر 2025 12:50

 
معتز الشامي (أبوظبي)

أخبار ذات صلة
الإصابة تهدد مشاركة مبابي مع «الديوك»
«دبي للسلة» يستعد لاستضافة برشلونة بالفوز في «الأدرياتيكي»


أصبح الدوري الإسباني الأول من بين البطولات الخمس الكبرى يحصل على قيم سوقية جديدة، إجمالاً حصل 166 لاعباً يتنافسون في «الليجا» على قيم سوقية جديدة، وفي صدارة القائمة، يبقى لامين يامال، لاعب برشلونة بقيمة 200 مليون يورو دون تغيير.
ويلاحق نجم برشلونة الواعد ثلاثي ريال مدريد، فبينما حافظ جود بيلينجهام وكيليان مبابي على قيمتهما السوقية عند 180 مليون يورو، يواصل فينيسيوس جونيور انخفاضه من 200 مليون يورو سابقاً، هذه المرة، انخفضت قيمته السوقية من 170 مليون يورو إلى 150 مليون يورو، بحسب موقع «ترانسفير ماركت»، وبعد موسم صعب وصيف انتقالات دون أي عروض، انخفضت القيمة السوقية لزميل فينيسيوس، البرازيلي رودريجو، من 90 مليون يورو إلى 80 مليون يورو.
وشهد المدافعان الجديدان دين هويسن وألفارو كاريراس ارتفاعاً ملحوظاً في قيمتهما السوقية، حيث ارتفعت قيمة هويسن السوقية (10 ملايين يورو إلى 70 مليون يورو)، وكاريراس (15 مليون يورو إلى 50 مليون يورو).
ومن بين الصفقات الجديدة التي ارتفعت أيضاً الأرجنتيني الشاب ماستانتونو (20 مليون يورو إلى 50 مليون يورو) وموهبة تركيا أردا جولر (15 مليون يورو إلى 60 مليون يورو)، ونال اللاعب الأرجنتيني الشاب، على وجه الخصوص، استحساناً كبيراً منذ انضمامه إلى ريال مدريد هذا الصيف.
وإلى جانب ريال مدريد، شهد نجمان صاعدان آخران ارتفاعاً في قيمتهما السوقية، أحدهما هو كارل إيتا إيونج من ليفانتي، حيث ارتفعت قيمة المهاجم الكاميروني البالغ من العمر 21 عاماً بنسبة 300% من 5 ملايين يورو إلى 20 مليون يورو. وهناك كارلوس ألفاريز، نجم شاب آخر في ليفانتي، حيث ارتفعت قيمته السوقية بنسبة 150% من 6 ملايين يورو إلى 15 مليون يورو. 
وفي المقابل، انخفضت القيمة السوقية للاعبين سابقين لمانشستر يونايتد؛ في ريال بيتيس، انخفضت قيمة أنتوني السوقية بمقدار 5 ملايين يورو، من 35 مليون يورو إلى 30 مليون يورو، وفي برشلونة انخفضت قيمة ماركوس راشفورد السوقية بنسبة 20% من 50 مليون يورو إلى 40 مليون يورو.

الدوري الإسباني
الليجا
برشلونة
ريال مدريد
لامين يامال
فينيسيوس
فينيسيوس جونيور
آخر الأخبار
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©