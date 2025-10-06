الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

هاتون يستعد للدفاع عن «دلة دبي ديزرت كلاسيك»

هاتون يستعد للدفاع عن «دلة دبي ديزرت كلاسيك»
6 أكتوبر 2025 12:57

دبي (الاتحاد)
أعلن تيريل هاتون حامل اللقب ونجم فريق أوروبا بكأس رايدر، عودته إلى نادي الإمارات للجولف للمشاركة في النسخة المقبلة من بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، والتي تقام، خلال الفترة من 22 إلى 25 يناير 2026.
ويشارك هاتون في هذا الحدث للمرة الـ 11، وينضم إلى بطل الماسترز الحالي الفائز بالبطولات الأربع الكبرى، روري ماكلروي، في البطولة التي تعد أول بطولة في سلسلة رولكس ضمن موسم «السباق إلى دبي» 2026.
حقق هاتون «نصف النقطة» التي حسمت فوز أوروبا في كأس رايدر على ملعب بيثبيج بلاك الأسبوع الماضي، حيث ساعد رفقة وماكلروي فريقهما على هزيمة الولايات المتحدة 15-13، محققين بذلك أول انتصار خارج أرضهم منذ 2012.
وانطلق هاتون بعد انتصاره في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير، ليحقق المركز الرابع في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، وتواجد في المراكز الـ 20 الأوائل في بطولتي الماسترز والنسخة 153 للبطولة البريطانية المفتوحة، مما ساعده على التأهل للمشاركة الرابعة في كأس رايدر.
أنهى اللاعب الفائز بثمانية ألقاب في جولة دي بي ورلد، منافسات النسخة التي أقيمت مطلع العام الجاري في نادي الإمارات للجولف بتحقيقه عدد ضربات تحت المعدل في جميع الجولات الأربع للمنافسات، ليفوز بكأس الدلة الشهيرة للمرة الأولى في مسيرته، ويحصد ثاني ألقابه في مسيرته في سلسلة رولكس، وهو يتطلع إلى العودة إلى بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك بهدف الاحتفاظ بلقبه.
وقال اللاعب الإنجليزي: «أنا سعيد بالعودة إلى نادي الإمارات للجولف للدفاع عن لقبي. إنه ملعب جولف يناسب أسلوب لعبي على مر السنين، وكان الأسبوع الذي قضيته في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك في يناير مميزاً للغاية بالنسبة لي».
وتابع: «من الجيد دائماً العودة إلى المكان الذي فزت به من قبل، وأنا متحمس حقاً للحصول على فرصة للمنافسة على اللقب مرة أخرى بعد عام لا يصدق».
وأضاف سيمون كوركيل، المدير التنفيذي لبطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك: «تعكس هذه البطولة مكانتها كواحدة من أبرز فعاليات الجولف العالمية، ونحن سعداء للغاية باختيار تيريل هاتون العودة للدفاع عن لقبه في بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك، ينضم تيريل إلى كوكبة متزايدة من نجوم كأس رايدر، وأبطال الماسترز، والمواهب الصاعدة الواعدة».
تدخل بطولة هيرو دبي ديزرت كلاسيك الآن نسختها الـ 37، وتعتبر أقدم حدث احترافي للجولف في منطقة الشرق الأوسط، وحدثاً رائداً في سلسلة رولكس في جولة دي بي ورلد، حيث تجمع بين الرياضة ذات المستوى العالمي والريادة في الاستدامة، وتجارب المشجعين التي لا تُنسى.

