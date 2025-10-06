فولتيماد يكشف سر البداية القوية مع نيوكاسل



قال فولتيماد، مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه عمل بكد، من أجل تحقيق بداية قوية مع فريقه الجديد نيوكاسل، حيث سجل أربعة أهداف منذ انتقاله للفريق هذا الصيف قادماً من شتوتجارت.

وقال فولتيماد لشبكة «سكاي» التليفزيونية الألمانية: «لا أعتقد أن بداية كهذه يمكن اعتبارها أمراً مفروغاً منه، لقد عملت بجد من أجلها، والناس من حولي عملوا بجد معي، النادي، والجهاز الفني، تم استقبالي هنا بشكل رائع، وأنا سعيد جداً لسير الأمور بهذا الشكل الجيد».

وسجل فولتيماد «23 عاماً» هدفاً من ركلة جزاء في المباراة التي فاز فيها نيوكاسل على نوتنجهام فورست 2- صفر.

وكان هذا هو هدفه الثالث في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه سجل أيضاً في آخر مباراة خاضها الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام يونيون سانت خليوزي.

وقال فولتيماد عقب المباراة: «من الجيد أن تسجل الأهداف بعد انضمامك إلى نادٍ جديد، بلد جديد، دوري جديد، والتسجيل مباشرة هو دائماً شعور رائع».

وانضم فولتيماد إلى نيوكاسل مقابل نحو 80 مليون يورو (93 مليون دولار) بنهاية أغسطس الماضي، وأضاف أن تشجيع الجماهير له بالغناء يمنحه دفعة معنوية إضافية. وقال: «عندما تسجل هدفاً هنا تحصل على أغنية جميلة، وبما أنني سجلت ثلاثة أهداف على أرضنا حتى الآن، فقد أتيحت لي فرصة الاستماع إليها، وهذا يشكل نوعاً من الحافز الإضافي».

ويأمل فولتيماد حالياً في تسجيل أول أهداف مع المنتخب الألماني الأول في مباراتي التصفيات الأوروبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام لوكسمبورج يوم الجمعة المقبل، وإيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.

يذكر أن فولتيماد خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الأول ولم يسجل أي هدف.