الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

فولتيماد يكشف سر البداية القوية مع نيوكاسل

فولتيماد يكشف سر البداية القوية مع نيوكاسل
6 أكتوبر 2025 13:02

 
هامبورج (د ب أ)

أخبار ذات صلة
«بائع الحلوى» يزيّن قائمة منتخب الأرجنتين
حرب بيانات بين سان جيرمان ومنتخب فرنسا حول إصابة باركولا!


قال فولتيماد، مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم، إنه عمل بكد، من أجل تحقيق بداية قوية مع فريقه الجديد نيوكاسل، حيث سجل أربعة أهداف منذ انتقاله للفريق هذا الصيف قادماً من شتوتجارت.
وقال فولتيماد لشبكة «سكاي» التليفزيونية الألمانية: «لا أعتقد أن بداية كهذه يمكن اعتبارها أمراً مفروغاً منه، لقد عملت بجد من أجلها، والناس من حولي عملوا بجد معي، النادي، والجهاز الفني، تم استقبالي هنا بشكل رائع، وأنا سعيد جداً لسير الأمور بهذا الشكل الجيد».
وسجل فولتيماد «23 عاماً» هدفاً من ركلة جزاء في المباراة التي فاز فيها نيوكاسل على نوتنجهام فورست 2- صفر.
وكان هذا هو هدفه الثالث في أربع مباريات بالدوري الإنجليزي الممتاز، كما أنه سجل أيضاً في آخر مباراة خاضها الفريق بدوري أبطال أوروبا أمام يونيون سانت خليوزي.
وقال فولتيماد عقب المباراة: «من الجيد أن تسجل الأهداف بعد انضمامك إلى نادٍ جديد، بلد جديد، دوري جديد، والتسجيل مباشرة هو دائماً شعور رائع».
وانضم فولتيماد إلى نيوكاسل مقابل نحو 80 مليون يورو (93 مليون دولار) بنهاية أغسطس الماضي، وأضاف أن تشجيع الجماهير له بالغناء يمنحه دفعة معنوية إضافية. وقال: «عندما تسجل هدفاً هنا تحصل على أغنية جميلة، وبما أنني سجلت ثلاثة أهداف على أرضنا حتى الآن، فقد أتيحت لي فرصة الاستماع إليها، وهذا يشكل نوعاً من الحافز الإضافي».
ويأمل فولتيماد حالياً في تسجيل أول أهداف مع المنتخب الألماني الأول في مباراتي التصفيات الأوروبية، المؤهلة لكأس العالم 2026، أمام لوكسمبورج يوم الجمعة المقبل، وإيرلندا الشمالية بعدها بثلاثة أيام.
يذكر أن فولتيماد خاض أربع مباريات دولية مع المنتخب الأول ولم يسجل أي هدف.

ألمانيا
تصفيات كأس العالم
الدوري الإنجليزي
البريميرليج
نيوكاسل
شتوتجارت
آخر الأخبار
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اقتصاد
«سي إس جي» الصينية تؤسس مصنعاً ذكياً للزجاج الموفر للطاقة في «كيزاد»
اليوم 14:38
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اقتصاد
«مبادلة للطاقة» تخفّض 36.5% من انبعاثات الغازات الدفيئة بأعمالها
اليوم 14:33
500 متخصص من 53 دولة يشاركون بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اقتصاد
53 دولة تشارك بمؤتمر الوقاية من الإشعاع في أبوظبي
اليوم 14:31
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اقتصاد
"الإمارات للتنمية" يطلق حزماً تمويلية ومبادرات لدعم روّاد الأعمال
اليوم 14:28
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
التعليم والمعرفة
منح جائزة نوبل في الفيزياء لثلاثة علماء
اليوم 14:12
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©