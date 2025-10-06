الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

أنيسيموفا تقترب من «أهل القمة»

أنيسيموفا تقترب من «أهل القمة»
6 أكتوبر 2025 13:17

باريس (أ ف ب)

اقتربت الأميركية أماندا أنيسيموفا من ثلاثي المقدمة في التصنيف العالمي للاعبات التنس، بعد تتويجها بطلة لدورة بكين، في حين لا تزال البيلاروسية أرينا سابالينكا مرتاحة في الصدارة بفارق شاسع عن وصيفتها البولندية إيجا شفيونتيك.
وتغلبت أنيسيموفا في نهائي بكين (1000 نقطة) على التشيكية ليندا نوسكوفا، فيما لم تشارك سابالينكا في العاصمة الصينية، وخرجت شفيونتيك من ثمن النهائي، والأميركية كوكو جوف الثالثة عالميا من نصف النهائي.
وكانت أنيسيموفا توجت بطلة لدورة الدوحة لماسترز الألف في فبراير الماضي، كما بلغت نهائي بطولة ويمبلدون وفلاشينج ميدوز هذا الصيف، وخسرت أمام شفيونتيك وسابالينكا تباعاً.

التنس
الصين
بكين
أماندا أنيسيموفا
إيجا شفيونتيك
