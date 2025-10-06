تصفيات أكتوبر ترفع المتأهلين لـ«مونديال 2026» إلى 42 منتخباً



نيقوسيا (أ ف ب)



يرتفع عدد المتأهلين إلى كأس العالم 2026 في كرة القدم في شهر أكتوبر، مع اقتراب الانتهاء من التصفيات في اتحادات قارية مختلفة.

ويعرف في نهاية عام 2025، هوية 42 من أصل 48 مشاركاً في كأس العالم، مع اللجوء للملحق لتحديد آخر المتأهلين.

فيما يأتي احتمالات التأهل إلى النهائيات التي ضمن حتى الآن 18 منتخباً خوضها، من بينها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك التي تستضيف البطولة العام المقبل.



أفريقيا

- تتأهل مصر الأربعاء بحال فوزها على جيبوتي في الدار البيضاء، أو فشل بوركينافاسو بالفوز على سيراليون.

- تتأهل الجزائر الخميس بحال فوزها على الصومال في وهران، أو تعادلها مع الصومال وفشل أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز، أو خسارة أوغندا وموزمبيق.

- تتأهل غانا إذا فازت على جمهورية أفريقيا الوسطى وفشلت مدغشقر في هزيمة جزر القمر.

- تتأهل كوت ديفوار إذا فازت على سيشل وخسرت الغابون أمام غامبيا.

- تتأهل السنغال إذا فازت على جنوب السودان وفشلت الكونغو الديمقراطية في هزيمة توجو.

كونكاكاف

- تتأهل هندوراس في 14 أكتوبر إذا فازت على كوستاريكا وهايتي، مع انتهاء مواجهتي نيكاراجوا ضد هايتي وكوستاريكا ضد نيكاراجوا بالتعادل.

- تتأهل جامايكا إذا فازت على كوراساو وبرمودا وفشلت كوراساو في هزيمة ترينيداد وتوباجو ولم تفز ترينيداد وتوباجو في مباراتيها ضد برمودا وكوراساو.

آسيا

بعد تأهل ستة منتخبات حتى الآن، تخوض ستة منتخبات أخرى الدور الرابع في الدوحة وجدة بين 8 و14 الجاري.

تخوض الإمارات وقطر وعُمان المجموعة الأولى، والسعودية والعراق وإندونيسيا الثانية، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى كأس العالم، على أن يتواجه الوصيفان في مرحلة خامسة في نوفمبر تؤهل إلى الملحق.

أوروبا

من المرجح أن يشهد شهر أكتوبر إعلان اسم أول المنتخبات المتأهلة عن تصفيات أوروبا، لكن ذلك سيخضع لشروط صارمة.

- تتأهل كرواتيا في 12 الجاري إذا فازت على التشيك وجبل طارق، بينما فشلت التشيك في هزيمة جزر فارو، إذا فازت على التشيك وتعادلت مع جبل طارق، وخسرت تشيكيا أمام جزر فارو.

- ستتأهل فرنسا إذا فازت على أذربيجان وأيسلندا، وتعادلت أيسلندا مع أوكرانيا. إذا فازت على أذربيجان وأيسلندا، وخسرت أيسلندا أمام أوكرانيا، وفشلت أوكرانيا في هزيمة أذربيجان.

- تتأهل سلوفاكيا في 13 أكتوبر إذا فازت على أيرلندا الشمالية ولوكسمبورج، وفشلت ألمانيا في هزيمة لوكسمبورج، وانتهت مباراة أيرلندا الشمالية وألمانيا بالتعادل.

- تتأهل سويسرا إذا فازت على السويد وسلوفينيا، وفشلت كوسوفو في الفوز على سلوفينيا والسويد.

- تضمن إنجلترا التأهل في 14 الجاري إذا فازت على لاتفيا، ولم تفز صربيا في مباراتيها ضد ألبانيا وأندورا، إذا تعادلت صربيا مع لاتفيا ثم فشلت في هزيمة أندورا.

- تتأهل النرويج إذا هزمت إسرائيل، وفشلت إيطاليا في الفوز في أي من مباراتيها ضد إستونيا وإسرائيل.

- تتأهل البرتغال إذا تغلبت على جمهورية أيرلندا والمجر، وفشلت أرمينيا في الفوز ضد المجر وجمهورية أيرلندا.

- تتأهل إسبانيا إذا فازت على جورجيا وبلغاريا، وفشلت تركيا في هزيمة بلغاريا، وانتهت مباراة تركيا وجورجيا بالتعادل.

وفيما يأتي المنتخبات المتأهلة حتى الآن إلى النهائيات:

- الدول المضيفة:

الولايات المتحدة، كندا، المكسيك

- المنتخبات المتأهلة عبر التصفيات:

آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا

أميركا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، أوروجواي، كولومبيا، باراجواي

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

أفريقيا: المغرب، تونس

- المتأهلون إلى الملحق:

كاليدونيا الجديدة، بوليفيا