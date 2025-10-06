الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

رودري يعاني «انزعاج العضلة»!

رودري يعاني «انزعاج العضلة»!
6 أكتوبر 2025 14:23

 
مدريد (أ ف ب)

كشف الاتحاد الإسباني لكرة القدم غياب نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي رودري عن تشكيلة المنتخب للنافذة الدولية المقبلة، ضمن تصفيات كأس العالم 2026 في كرة القدم، بعد تعرّضه لإصابة في العضلية الخلفية للفخذ.
وأفاد الاتحاد الإسباني في بيان «رودي خارج التشكيلة بسبب الإصابة»، حيث يستعد «لا روخا» لمواجهة جورجيا وبلغاريا في 11 و14 الحالي توالياً.
وخرج ابن الـ29 عاما في الدقيقة 21 من المباراة الأخيرة التي فاز بها السيتي على برنتفورد، مؤكداً بعد المباراة أنه شعر بانزعاج في العضلة الخلفية للفخذ.
وبرز رودري بقوة خلال مشوار التتويج لمنتخب بلاده في كأس أوروبا 2024، إلا أنّه تعرّض لإصابة قوية في الركبة في سبتمبر من العام نفسه، ليغيب عن معظم فترات الموسم الماضي.
ولم يكشف الاتحاد الإسباني عمّا إذا كان سيستدعي لاعباً بديلاً عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2024.
وكان لويس دي لا فوينتي استدعى يوم الأحد مهاجم سلتا فيجو بورخا إيجليسياس لتعويض نجم برشلونة المُصاب لامين يامال.

