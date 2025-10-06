المازمي يتصدر الأسبوع الثاني لدوري قفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

انتزع الفارس سعيد محمد المازمي على صهوة الجواد «باشيون» من نادي الشارقة للفروسية جائزة المركز الأول في منافسة الجولة الواحدة على حواجز الـ140 سم، في ختام منافسات الأسبوع الثاني لدوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز، والذي تضمن 10 أشواط استضافتها أكاديمية بوذيب للفروسية على ميادين صالة سلطان بن زايد الكبرى يومي السبت والأحد، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وبرعاية لونجين راعية الدوري في نسخته الـ14.

منافسات الأسبوع الثاني بلغت جملة جوائزها المالية 250 ألف درهم، نالها الفائزون وأصحاب المراكز المتقدمة من بين 220 فارساً وفارسة بصحبتهم 304 خيول، قدموا 653 مشاركة خلال يومي المنافسات التي شهدها وتوّج الفائزين فيها محمد حاتم الجنيبي، مدير الفعاليات في الأكاديمية، وأحمد علي الجنيبي، رئيس قسم التدريب بالأكاديمية.

وفي تعليق له، بمناسبة انطلاقة منافسات قفز الحواجز بالأكاديمية في الموسم الجديد، قال محمد الجنيبي: «شهدنا خلال افتتاح موسم القفز الجديد بالأكاديمية بداية موفقة ومشاركة كبيرة أسفرت عن نتائج متقدمة، وكانت عند حسن الظن من حيث التنظيم والإشراف لتقديم بيئة رياضية على أعلى المستويات، والتي جمعت بين الفرسان والفارسات من جميع الفئات، مضيفاً أن هذا النجاح يأتي تأكيداً على التزام الأكاديمية الدائم بدعم مسيرة رياضة الفروسية والعمل على الارتقاء بها، محلياً ودولياً، وأوضح مدير الفعاليات بالأكاديمية أهمية المنافسات للمشاركين كونها تأتي قبل نهائي لونجين الأسبوع القادم على ميادين نادي الشارقة للفروسية، ووضح من خلال نتائجها مدى ايجابيات الموسم الصيفي وانعكاسه على نتائج أداء الفرسان بالموسم الجديد، وإقبالهم عليه بجاهزية وروح تنافسية عالية».

ومن جهته، أثنى الفارس المدرب أحمد علي الجنيبي على منافسات الأسبوع الثاني لدوري القفز وتميّزها، ووصفها بالممتازة من حيث الحضور والمشاركة الكبيرة من الفرسان والخيول.