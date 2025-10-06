الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
أولدورف بطل «فردي الرجال» في «العين ماسترز للريشة الطائرة»

أولدورف بطل «فردي الرجال» في «العين ماسترز للريشة الطائرة»
6 أكتوبر 2025 15:30

 
مراد المصري (العين)

أحرز الفنلندي يواكيم أولدورف لقب فردي الرجال، في بطولة العين ماسترز 2025، التي أقيمت في نادي العين، بمشاركة أكثر من 300 لاعب ولاعبة، من مختلف دول العالم، ونظمها اتحاد الريشة الطائرة، بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي.
وتمكّن أولدورف «22 عاماً» من قلب النتيجة أمام الماليزي عيديل شوله، ليفوز بثلاث مجموعات 14-21 و21-17 و21-7، رغم خوضه البطولة من دون مدرب على أرض الملعب.
وفي نهائي السيدات، تألقت الهندية الشابة شريانشي فاليشيتي «18 عاماً»، لتفوز على مواطنتها تصنيم مير في مباراة استمرت 49 دقيقة، بنتيجة 15-21 و22-20 و21-7.
وفي فئة الزوجي للسيدات، واصلت الشقيقتان البلغاريتان جابرييلا وستيفاني ستويفا تألقهما، بعد فوزهما باللقب الخامس هذا الموسم، عقب تفوقهما على الزوجي التايواني الشاب يان في تشين وليانج تشينج صن 21-8 و21-13.
شهدت البطولة بروز شراكات جديدة في فئتي الزوجي المختلط والرجال، حيث حقق الثنائي الهندي هاريهاران أمساكارونان وإمر أرجون فوزاً ثميناً على الزوجي رايموند إندرا ونيكولاس جواكين 21-17 و21-18، ليحصدوا أول ألقابهم معاً في بطولات «سوبر 100».
وفي الزوجي المختلط، حصد الإندونيسيان ديجان فيردينانسيه وبرناردين أنينديا لقبهما الأول، بعد فوزها على زميليهما فازا مروان وعائشة سالبسيلا 21-12 و21-16.
واختتمت البطولة بحفل تتويج الفائزين، وتكريم الحكام والمنظمين والشركاء الذين أسهموا في إنجاح النسخة الافتتاحية لهذا الحدث العالمي.

