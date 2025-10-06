الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

دعوة «كوري الشارقة» لمواجهة البرازيل ودياً

دعوة «كوري الشارقة» لمواجهة البرازيل ودياً
6 أكتوبر 2025 15:00

علي معالي (أبوظبي)

تمت دعوة يومين تشو لاعب فريق الشارقة، لقيادة دفاع منتخب كوريا الجنوبية أمام منتخب البرازيل في المباراة الودية الدولية، المقرر لها 10 أكتوبر الجاري، ليُصبح الأجنبي الثالث الذي لن يتواجد في تدريبات «الملك» خلال الفترة الحالية، بعد الانضمام لمنتخب بلاده، بعد الألباني ري ماناج والتونسي فراس بالعربي، إضافة إلى عدم تواجد اللاعبين الدوليين لمنتخبنا الوطني.
ويُقلب الصربي ميلوش مدرب الشارقة في كافة أوراقه خلال الفترة الحالية لتجهيز الفريق بالشكل المناسب قبل عودة مباريات دوري أدنوك للمحترفين، حيث يلتقي الفريق بالجولة السادسة مع فريق الظفرة يوم 17 من الشهر الجاري، وسوف يتم الاعتماد على مجموعة من لاعبي فريق الشباب خلال هذه الفترة مع منح اللاعبين الجدد ساؤول المهاجم الفنزويلي القادم من الدوري الروسي والسويدي هارون إبراهيم، ومنح العائدين من الإصابات فرصة مناسبة للتأهيل، حتى يدخل «الملك» جولة المحترفين بمعنويات ومستوى أفضل مستفيداً من المعنويات العالية بعد الأداء المميز في دوري أبطال آسيا للنخبة، وحلول الفريق في المركز الثالث من تصنيف البطولة بعد أن جمع 4 نقاط من مباراتين.

الشارقة
منتخب البرازيل
منتخب كوريا الجنوبية
