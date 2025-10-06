وزارة الرياضة تُعلن إشهار اتحاد الموانع

دبي (الاتحاد)

أعلنت وزارة الرياضة عن إشهار اتحاد جديد رسمياً، وهو اتحاد الإمارات لرياضة الموانع، ليكون الجهة المعنية بتنظيم وتطوير هذه الرياضة الحديثة التي تشهد انتشاراً عالمياً واسعاً وتلقى إقبالاً متزايداً داخل الدولة، لما تتّسم به من طابع تنافسي ممتع يجمع بين اللياقة البدنية العالية والقدرة على التحمل والمهارات الذهنية.

وتُعد رياضة الموانع بمختلف أنواعها مثل (OCR - ADVENTURE – NINJA – CALISTHENICS – Obstacle Racing) من الرياضات التي تشهد انتشاراً في أكثر من 77 دولة حول العالم، من بينها 30 دولة آسيوية موزعة على أربع اتحادات إقليمية داخل القارة، تحت مظلة الاتحاد الدولي لرياضة الموانع ومقره سويسرا.

وأعرب معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، عن خالص تمنياته بالتوفيق والنجاح لأعضاء مجلس إدارة الاتحاد برئاسة عبدالرحمن أبوالشوارب، مؤكداً أن إشهار الاتحاد يشكل محطة بارزة في مسيرة تطوير الرياضة الإماراتية، وينسجم مع جهود وزارة الرياضة الهادفة إلى تنويع الرياضات الوطنية، وإتاحة الفرصة للرياضيين للمنافسة في رياضات جديدة، فضلاً عن تشجيع توسيع قاعدة الممارسة المجتمعية للرياضة بهدف بناء مجتمع صحي ونشط.

وأكد معاليه التزام وزارة الرياضة بتوفير كافة سبل الدعم لتمكين الاتحاد من بناء منظومة تنظيمية وفنية متقدمة تسهم في اكتشاف المواهب وصقلها ورعايتها، وتعمل على استضافة بطولات دولية تعزّز من سمعة الدولة ومكانتها الرائدة على الساحة الرياضية العالمية.

وأشار معالي الدكتور الفلاسي إلى اتخاذ أولى الخطوات في دعم رياضة الموانع عبر إدراجها في النسخ المقبلة من الألعاب المدرسية والجامعية، إيماناً بأهمية الاستثمار في بناء جيل جديد من الرياضيين القادرين على المنافسة وتحقيق إنجازات نوعية في مختلف الرياضات.

من جانبه، عبّر عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس اتحاد رياضة الموانع، عن خالص شكره وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد لوزارة الرياضة ومعالي د. أحمد بالهول الفلاسي، قائلاً: «نعتز بهذه الثقة الممنوحة لنا لقيادة الاتحاد بعد إعلان إشهاره بشكل رسمي، ونتطلع إلى بناء منظومة مؤسسية متكاملة تسهم في نشر رياضة الموانع بين مختلف فئات المجتمع الإماراتي لتعزيز مستويات اللياقة البدنية، وتطوير المواهب القادرة على تمثيل الدولة في البطولات الدولية في رياضة الموانع».