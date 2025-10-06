الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
الرياضة

منتخب الجولف يشارك بـ5 لاعبين في بطولة آسيا والمحيط الهادي

منتخب الجولف يشارك بـ5 لاعبين في بطولة آسيا والمحيط الهادي
6 أكتوبر 2025 15:42

دبي (وام)

أعلن اتحاد الجولف عن مشاركة 5 لاعبين في النسخة الـ16 من بطولة آسيا والمحيط الهادي للهواة، التي تستضيفها دبي على ملعب المجلس بنادي الإمارات للجولف من 23 إلى 26 أكتوبر الحالي، في أكبر مشاركة إماراتية بتاريخ البطولة.
وضمت قائمة المنتخب الوطني اللاعبين أحمد سكيك، وريان أحمد، وعبد الله كلبت، وجوناثان سيلفراج، وسام مولان، الذين سيقودون التحدي الإماراتي في البطولة الكبرى، والتي تعود إلى الدولة للمرة الثانية بعد نسخة 2021 في نادي خور دبي للجولف واليخوت.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في نادي الإمارات للجولف بحضور جمع لاعبي المنتخب الوطني.
ويشارك أحمد سكيك للمرة السادسة في البطولة قبل الانتقال إلى الاحتراف، وهو من أبرز لاعبي الجولف الإماراتيين دولياً، في حين يشارك كل من سام مولان وجوناثان سيلفراج لأول مرة في البطولة. أما عبدالله كلبت وريان أحمد، فيخوضان تجربتهما الثانية بعد المشاركة السابقة في اليابان.
وانطلقت بطولة آسيا والمحيط الهادئ للهواة عام 2009 بمبادرة من اتحاد آسيا والمحيط الهادي للجولف وبالتعاون مع النادي الملكي القديم للجولف (R&A) وبطولة الماسترز، بهدف تطوير لعبة الجولف للهواة في المنطقة.
ويحصل الفائز بالبطولة على بطاقة للمشاركة في بطولة الماسترز 2026، وتأهل مباشر إلى البطولة البريطانية «ذا أوبن»، بينما تنال الوصافة فرصة المشاركة في التصفيات المؤهلة، ويحصل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى على بطاقات تأهل إلى بطولة الهواة البريطانية.

