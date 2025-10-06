الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الأولمبياد الخاص» يهزم إيطاليا في كأس العالم لكرة الطائرة الموحدة

6 أكتوبر 2025 16:28

وارسو (وام)

فاز منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي على نظيره الإيطالي، 2-0 في افتتاح مبارياته بالمجموعة الثالثة في كأس العالم للكرة الطائرة الموحدة، لفئة السيدات في بولندا بمشاركة 16 دولة.
وأظهرت لاعبات الأولمبياد الخاص مستويات مميزة في البداية الأولى، ومنح الجهاز الفني الفرصة لمشاركة القائمة المؤلفة من 12 لاعبة في المباراة الافتتاحية.
ووضعت قرعة البطولة المقررة من 4 إلى 9 أكتوبر الجاري، منتخب الأولمبياد الخاص الإماراتي في المجموعة الثالثة مع منتخبات إيطاليا والهند وناميبيا.
وأكد طلال الهاشمي، المدير الوطني للأولمبياد الخاص الإماراتي، أن البداية القوية في البطولة العالمية، كشفت القدرات العالية للاعبات، والرغبة الحقيقية في خوض التجربة العالمية بهدف إظهار التطور الكبير في مستويات المنتخب التنافسية.
وأشار إلى أن المباراة شهدت مشاركة 6 لاعبات من فريق «الشريك الموحد»، هن أمل البلوشي، وحصة الجابري، ورقية البلوشي، ومروى خالد، وحنان البلوشي، وحصة البلوشي، بالإضافة إلى فريق الأولمبياد الخاص، والذي يضم 6 لاعبات أيضاً هن مهرة الكعبي، وزكية المازمي، وزليخة المنصوري، وخلود الشحي، وميثاء الفلاسي، وعائشة حاجي.

