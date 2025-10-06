«الأبيض» يغادر إلى الدوحة بطموحات «حلم المونديال»

عتز الشامي (أبوظبي)

تغادر بعثة منتخبنا الوطني إلى الدوحة مساء غدٍ الثلاثاء على متن طائرة خاصة، للدخول في معسكر مغلق، استعداداً لخوض مباراتي عُمان وقطر الحاسمتين على بطاقة مونديال 2026، ويطمح فيهما المنتخب وجماهير «الأبيض» أن تشهد احتفالية طال انتظارها بحسم بطاقة التأهل لكأس العالم 2026.

ويستعد «الأبيض» لمواجهتي الحسم، في تصفيات المرحلة الرابعة لقارة آسيا، والمؤهلة لكأس العالم بأميركا وكندا والمكسيك، العام المقبل، بحيث سيلعب الأبيض أمام عُمان يوم السبت المقبل، ويليها المباراة التالية في ختام التصفيات أمام المنتخب القطري يوم 14 أكتوبر الجاري، ويتأهل متصدر ترتيب المجموعة الأولى للتصفيات التي تضم المنتخبات الثلاثة.

وينتظر أن يقلّص كوزمين قائمة «الأبيض» ويكتفي بضم ما بين 26 و28 لاعباً، من القائمة الموسعة التي أعلن عنها وتضم حالياً 32 لاعباً، وفي حالة استبعاد اللاعبين من المشاركة، فقد يلجأ كوزمين لاصطحاب القائمة كاملة، كنوع من أنواع المؤازرة لجميع عناصر الفريق.

ويحمل منتخبنا طموحات جماهير الكرة الإماراتية، التي تمني النفس بفرحة التأهل لكأس العالم، في ظل منح الجهاز الفني كل ما يريد للتحضير لتلك التصفيات، التي سيدخلها منتخبنا بدوافع الفوز ولا شيء غيره.

من جانبه أكد مطر الصهباني مشرف منتخبنا الوطني على جاهزية جميع عناصر القائمة، سواء أساسيين أو احتياطيين، أو حتى من سيتم استبعادهم بداعي تقليص عدد اللاعبين للتماشي مع متطلبات القائمة الرسمية، التي تشارك بالتصفيات، ولفت إلى أن الروح المعنوية لبعثة الأبيض عالية، والكل يصب تركيزه على النجاح في المهمة والأداء القوي والقتالي لإسعاد جماهير الإمارات.

وتابع: «تركيزنا منصب على أول مباراة أمام الأحمر العماني، فهي مفتاح التأهل بالنسبة لنا، لأنها الخطوة الأولى، وعلينا أن نستعد لها، التصفيات صعبة على كل المنتخبات المشاركة، ولكن الأكثر هدوء وثقة ورغبة في حسم بطاقة المونديال، سيكون له الكلمة العليا، ونحن نثق تماماً في لاعبينا وفي أنفسنا، وجميع اللاعبين يعيشون حلم المونديال من الآن، لكن عليهم القتال داخل الملعب وفي التدريبات لتحقيق تطلعات جماهير الإمارات».

وأضاف: «نستفيد من مواجهة قطر وعمان في افتتاح التصفيات، والجهاز الفني سيتابع عن قرب تلك المباراة، ولكن علينا أيضاً أن نستعد بكل قوة، وبكل تقدير واحترام للأحمر العماني القوي، الذي يضم لاعبين يلعبون بروح قتالية عالية للغاية، وعلينا أن نجاري أداء المنتخب العماني، الذي يتمسّك بالفرصة، كما يتمسّك بها العنابي القطري، وكذلك منتخبنا، وهو ما يصعّب المسؤولية على الجميع، ولكنه في نفس الوقت، يزيد الإصرار والحماس في نفوس اللاعبين، ولدينا ثقة كبيرة في كل لاعب، وما ينقصنا هو التواجد الجماهيري الكبير خلف المنتخب، والحضور اللافت للجماهير لمدرجات مباريات التصفيات، من أجل دعم اللاعبين طوال 180 دقيقة».

وشدد الصهباني على أن التأهل سيحسم مع صافرة نهاية المباراة الثانية، ما يعني أن المباراة الأولى أمام عمان، ما هي إلا شوط أول لمشوار التأهل، وبالتالي يجب عبوره بنجاح، ومن ثمَّ يكون التفكير في الشوط الثاني واللقاء الأخير أمام قطر، وأوضح قائلاً: «لا يمكننا التفكير كثيراً في مواجهة العنابي القطري، لكن سيكون هدفنا المباراة الأولى فقط، وهو ما يعني ضرورة التركيز الشديد فيها، والجهاز الفني استعد جيدا لهذه المباراة، سواء عبر معسكر سبتمبر الماضي وخوض تجربتين قويتين أمام سوريا والبحرين، أو من خلال التحضير الجيد والمتابعة الدقيقة لمسار تحضيرات المنتخبات المشاركة معنا في تصفيات المرحلة الرابعة، سواء عمان أو قطر، وكلا المنتخبين لديهم عناصر مميزة في كل الخطوط، ومواجهة عمان في اللقاء الأول تتطلب يقظة كبيرة من جميع اللاعبين، والأداء بتركيز شديد وحماس كبير لتنفيذ المطلوب».

وأكمل: «مباراة عمان ستكون مفتاح للمباراة التي تليها أمام قطر، وفي حالة الفوز، سيكون وقتها المنتخب قد وضع قدماً في المونديال، ونحن لدينا تفاؤل كبير للغاية، ونعلم أننا سنواجه منافساً عنيداً وقوياً، وسيقاتل من أجل الفرصة أمام منتخبنا التي ستكون بمثابة فرصته الأخيرة بالتأكيد كما ستكون بالنسبة لها بمثابة نهائي بطولة وليس بداية لبطولة».

وشدد الصهباني على أن جماهير المنتخب لا تحتاج إلى أي رسالة لدعم الفريق واللاعبين وقال: «نعلم أن جمهورنا سيزحف بكل قوة خلف المنتخب في الدوحة، وأتمنى أن نسعدهم، وأن نكون سبباً في فرحة دولة الإمارات قيادة وشعباً، ولكل مقيم على أرضها الطيبة، فنحن الآن أمام مهمة وطنية، ونعلم أننا سنلقى كل دعم ومساندة من جميع الجماهير، ونعدهم بألا نخذلهم».