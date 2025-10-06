الثلاثاء 7 أكتوبر 2025 أبوظبي الإمارات
«الإنفلونزا» تمنع فولتيماد من منتخب ألمانيا!

«الإنفلونزا» تمنع فولتيماد من منتخب ألمانيا!
6 أكتوبر 2025 17:48

 
هرتسوجن آوراخ (د ب أ)

لم ينضم فولتيماد، مهاجم المنتخب الألماني لكرة القدم، إلى الفريق، للاستعداد لمباراتي التصفيات المؤهلة لكأس العالم، ولم يتضح بعد ما إذا كان سيتمكن من المشاركة أمام لوكسمبورج وإيرلندا الشمالية.
وقال مسؤولو المنتخب إن فولتيماد أصيب بالإنفلونزا، وحتى الآن، لم يقم المدرب جوليان ناجلسمان بترشيح مهاجم بديل لفولتيماد.
ويستضيف منتخب ألمانيا منتخب لوكسمبورج يوم الجمعة المقبل، ويلتقي مع إيرلندا الشمالية خارج ملعبه بعدها بثلاثة أيام.
ويملك ناجلسمان في قائمته الحالية مهاجمين فقط هما ماكسيميليان بيير وجوناثان بوركاردت، حيث أنه لم يستدع نيكلاس فولكروج.
وتجمع الفريق في هرتسوجن آوراخ، ومن المقرر أن يخوض أول حصة تدريبية اليوم.
وحتى الآن لم يسجل فولتيماد أي هدف للمنتخب الألماني في أربع مباريات دولية خاضها، ولكنه بدأ مسيرته مع فريقه الجديد نيوكاسل بتسجيله أربعة أهداف.

