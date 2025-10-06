ماكنتاير يتقدم في «السباق إلى دبي» على أقدم ملعب في العالم



أبوظبي (الاتحاد)



اقتحم روبرت ماكنتاير قائمة العشرة الأوائل «توب 10» في تصنيف «السباق إلى دبي» بتقدمه إلى المركز السادس؛ بفضل فوزه بلقب بطولة ألفريد دونهيل لينكس الأسكتلندية، ضمن منافسات جولة دي بي ورلد للجولف.

وأقيمت منافسات على مضمار سانت أندروز، الذي يُطلق عليه لقب «الملعب القديم»، باعتباره «موطن الجولف»؛ لأنه أقدم ملعب جولف في تاريخ هذه الرياضة، عندما لعبت عليه للمرة الأولى في عام 1552 ميلادي، أي قبل 472 عاماً، وأعيد افتتاحه بشكل الأحدث في عام 1895 ميلادي.

وجاء فوز ماكنتاير بعد تقليص المنافسات إلى 54 حفرة، على إثر الرياح العاصفة التي وصلت سرعتها إلى 90 كلم في الساعة، مما اضطر المنظمين إلى إلغاء الجولة الثالثة، وتمكن ماكنتاير من إنهاء المنافسات برصيد 18 ضربت تحت المعدل.

واحتفل ماكنتاير بالفوز الرابع في مسيرته في جولة دي بي ورلد، وهو الذي أصبح أول لاعب أسكتلندي يتوج بلقب هذه البطولة منذ نحو 20 عاماً، وكسب 835 نقطة، ليرفع إجمالي رصيده هذا الموسم إلى 2453 نقطة في تصنيف «السباق إلى دبي»، ويؤكد تواجده في التصفيات الختامية التي ستقام بضيافة الدولة في نوفمبر المقبل.

ونال الإنجليزي تيريل هاتون، المركز الثاني في البطولة برصيد 14 ضربة تحت المعدل، ليكسب 555 نقطة، جعلته يتقدم إلى المركز الثاني في تصنيف «السباق إلى دبي» بإجمالي 2866 نقطة، خلف روري ماكلروي متصدر التصنيف برصيد 4084 نقطة.

ويضم الموسم الحالي لجولة دي بي ورلد الذي يقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، 42 بطولة في 26 دولة مختلفة، ويتنافس اللاعبون للتواجد في المراكز الـ 70 الأولى في تصنيف «السباق إلى دبي»، من أجل التأهل إلى التصفيات النهائية التي تقام بضيافة الدولة، بداية مع بطولة أبوظبي إتش إس بي سي التي تقام في نادي ياس لينكس خلال الفترة من 6 إلى 9 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتأهل أصحاب المراكز الـ 50 الأوائل إلى بطولة جولة دي بي ورلد التي تقام خلال في نادي عقارات جميرا للجولف خلال الفترة من 13 إلى 16 نوفمبر أيضاً.

