منتخبنا يحصد المركز الثالث في «آسيا للياقة البدنية»



أبوظبي (الاتحاد)



حصد منتخبنا المركز الثالث في بطولة آسيا للياقة البدنية الوظيفية، التي استضافتها العاصمة السعودية الرياض، بتنظيم من الاتحاد الدولي للياقة البدنية الوظيفية، وأقيمت بدعم من الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بمشاركة 70 لاعباً من 10 دول، تنافسوا ضمن خمس فئات، وهي الفردي رجال، الفردي سيدات، فريق الرجال، وفريق السيدات والفريق المختلط وجاء منتخبا إيران وكازاخستان في المركزين الأول والثاني.

وحقق لاعب المنتخب الوطني بدر النوري المركز السادس آسيوياً على الصعيد الفردي، في منافسة قوية للاعبين من أستراليا وكازاخستان.

وبارك الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام واللياقة البدنية، للاعبي ومدربي المنتخب ومثمناً الجهود الكبيرة التي تم بذلها خلال الاستعداد للمشاركة وخلال منافسات البطولة بهذا الإنجاز، مؤكداً أن ما حققه المنتخب يعكس تطور مستوى رياضة اللياقة البدنية في الدولة، داعياً اللاعبين الحفاظ على الجاهزية للمشاركة الناجحة في البطولات القارية والعالمية المقبلة.

كما عبّر أحمد بن ظبوي الفلاسي، رئيس لجنة اللياقة البدنية في الاتحاد، عن سعادته للنجاح الذي حققه لاعبي المنتخب الوطني ومؤكداً أن هذه المشاركة تمثل خطوة مهمة لترسيخ رياضة اللياقة البدنية محلياً ودولياً.

وأكد أحمد آل علي مدرب المنتخب، أن المنافسة كانت قوية وشهدت مستويات عالية من الأداء، مضيفًا: «أثبت لاعبونا أنهم رقم صعب لا يُستهان به على مستوى القارة الآسيوية، وأن لاعبي المنتخب سيواصلون استعداداتهم بشكل منتظم تمهيداً للمشاركة في بطولة العالم المقبلة التي تقام في ليتوانيا ديسمبر المقبل».